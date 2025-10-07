La DGT refuerza los controles para detectar distracciones al volante esta semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia esta semana una nueva campaña especial de vigilancia y control destinada a detectar distracciones al volante. La operación se desarrollará hasta el 12 de octubre en toda España, con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los cuerpos autonómicos y locales que colaboran con la DGT.

Distracciones, el principal factor desde 2017

Según los datos de la DGT, las distracciones al volante son el factor concurrente más presente en los siniestros viales registrados en España desde 2017. En muchos casos, estos descuidos están relacionados con el uso del teléfono móvil, comer o manipular dispositivos dentro del vehículo mientras se conduce.

Durante la campaña, los agentes intensificarán la vigilancia tanto en vías interurbanas como en zonas urbanas, utilizando vehículos camuflados, motocicletas y medios aéreos para detectar infracciones. Además, se pondrá especial atención a los conductores profesionales y a los vehículos de transporte de mercancías y viajeros.

Uso del móvil, una distracción cada vez más frecuente

La DGT recuerda que utilizar el teléfono móvil durante la conducción multiplica por cuatro el riesgo de accidente. Mirar la pantalla durante solo dos segundos implica recorrer más de 60 metros a ciegas cuando se circula a 120 km/h.

El organismo insiste en que hablar por el móvil, incluso con manos libres, reduce la capacidad de atención, ya que el conductor desvía su concentración del tráfico. Otras conductas peligrosas incluyen ajustar el navegador, manipular la radio o comer al volante.

Controles y sanciones

Durante la semana de vigilancia, los agentes comprobarán si los conductores mantienen la atención en la conducción y si respetan las normas de seguridad vial. En caso de infracción, la distracción por uso del móvil puede conllevar una sanción de 200 euros y la pérdida de 6 puntos del carné.

La DGT también recuerda que el sistema de cámaras inteligentes instalado en distintos tramos de carretera continúa operativo, y que los datos recogidos se utilizarán para detectar comportamientos de riesgo de forma automatizada.

Colaboración institucional

La campaña se enmarca en la Estrategia de Seguridad Vial 2030, que tiene como objetivo reducir a la mitad el número de fallecidos y heridos graves en carretera. En ella participan tanto la Guardia Civil de Tráfico como las policías autonómicas y locales, que reforzarán los controles en sus respectivas demarcaciones.

Las distracciones al volante representan el factor concurrente con más presencia en siniestros viales en España desde 2017.​ A partir de mañana y hasta el 12 de octubre se intensifica la vigilancia en carretera para detectar y prevenir distracciones al volante. pic.twitter.com/SdSs2RTAZ7 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 5, 2025

La DGT difundirá además mensajes de concienciación en medios de comunicación y redes sociales, recordando que "una sola distracción puede cambiarlo todo".