La UE aprueba el carné de conducir a los 17 años

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes al acuerdo entre instituciones que permitirá la obtención del carnet de conducir desde los 17 años pero con la condición de circular acompañado hasta que se cumplan los 18 años. Esta medida forma parte de una reforma que busca sentar las bases para el establecimiento de un carnet digital europeo y que prevé la retirada transfronteriza del permiso en casos de infracciones graves.

Después de conseguir el visto bueno de los eurodiputados en Estrasburgo solamente falta la publicación de la revisión en el Diario Oficial de la UE para su entrada en vigor y los gobiernos de cada país contarán con un plazo de tres años para transponer la legislación europea a su marco nacional.

Carnet a los 17

Otra de las novedades es que se establece un periodo de prueba de al menos dos años para conductores noveles en el que deberán cumplir con normas más estrictas y podrán enfrentarse a sanciones más severas en caso de realizar infracciones como conducir bajo los efectos del alcohol o no utilizar cinturón de seguridad.

Por otro lado, aquellas personas que obtengan el carnet de conducir de camión a los 17 años, al margen de tener que conducir acompañado de un conductor experimentado, podrán circular sólo por territorio nacional.

El objetivo de esta medida de la Unión Europea es abordar la escasez de conductores en sectores profesionales y mejorar la seguridad de las carreteras. Además, desde la UE prevén ajustes para que aquellos ciudadanos que residan en otro país distinto al de su nacionalidad puedan contar con facilidades para obtener su permiso para conducir turismos.

También se permitirá que las personas de 18 años puedan conseguir el permiso para conducir camiones (categoría C) y que las de 21 puedan obtener el de autobuses (categoría D), siempre que cuenten con un certificado de competencia profesional.

Otras novedades

Otro de los aspectos de clave es que el examen de conducir contará a partir de ahora tambien con contenido sobre los riesgos de los ángulos muertos, sistemas de asistencia al conductor, apertura de las puertas y los riesgos de usar el teléfono.

Desde la Eurocámara tambien señalan que se pondrá una mayor atención en concienciar sobre los riesgos asociados a peatones, niños y ciclistas.

Por otro lado, la nueva norma también obligará a que la retirada del carné de conducir en un Estado miembro por una infracción grave se aplique en el conjunto de la Unión Europea. Actualmente, si un conductor es sancionado con la perdida del permiso de conducir en un Estado miembro distinto al que le expidió el carné, generalmente el castigo no tiene carácter universal y se aplica sólo en el país donde fue inhabilitado.

La reforma acordada entre los gobiernos y la Eurocámara prevé tambien la introducción de un carnet digital europeo para el horizonte de 2030 aunque los conductores deberán poder exigir una versión física de su permiso de conducir. El documento digital será reconocido por todos los países miembro y será válido para conducir turismos y motocicletas durante 15 años (o 10 años en los países en los que este documento haga la función de documento de identidad).