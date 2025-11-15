La DGT imparte cursos con los que se podrá obtener hasta dos puntos del carné

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde marzo los Cursos de Conducción Segura y Eficiente (CCSE), una iniciativa orientada a mejorar las habilidades prácticas y teóricas de los conductores. Estos programas, concebidos como una herramienta de formación continua y preventiva, permiten además obtener hasta dos puntos adicionales en el carné de conducir, siempre que el saldo sea positivo.

Formación voluntaria con beneficios prácticos

Los CCSE están diseñados para conductores que desean actualizar sus conocimientos, reforzar la confianza al volante o mejorar técnicas de seguridad y sostenibilidad, tanto en entornos urbanos como en carretera. Según los participantes, se trata de una formación útil que muchos consideran que debería ser obligatoria.

La Orden INT/209/2025 regula estos cursos y distingue dos tipos principales: para turismos y para motocicletas. En este último caso, se ofrecen dos modalidades distintas: una en entornos urbanos (para motocicletas y ciclomotores) y otra en carreteras convencionales (solo motocicletas). La normativa también establece que solo se podrá bonificar un curso de cada tipo cada dos años.

Superar el curso permite sumar dos puntos en el permiso, salvo cuando el conductor ya dispone de 14 puntos, en cuyo caso solo se añadirá uno. Quienes ya tengan el máximo de 15 puntos no podrán incrementar su saldo.

Enfoque en la conducción real y defensiva

La DGT ha diseñado los contenidos siguiendo los principios de una conducción defensiva, excluyendo cualquier práctica asociada a maniobras deportivas o de riesgo, tal como señala Montserrat Pérez, subdirectora de Formación y Educación Vial.

El programa combina sesiones en circuito cerrado y vía abierta. En el primer caso, se practican maniobras como frenadas de emergencia, ejercicios de pericia y distancia de seguridad, con simulaciones que muestran la diferencia de frenado entre circular a 30 km/h y 50 km/h.

En la parte práctica en carretera, los alumnos conducen acompañados por instructores y se enfrentan a situaciones reales de tráfico: glorietas, adelantamientos, incorporaciones o conducción sobre pavimento deslizante.

Alta satisfacción y demanda creciente

Los instructores destacan la alta participación y satisfacción de los alumnos. Eduardo Colell, director de la Fundación Educatrafic y monitor de CCSE, afirma que "los conductores se sorprenden al comprobar el riesgo que implica no mantener la distancia de seguridad".

Por su parte, Aitor Vilaboy, formador vial de la Autoescuela Gala en Madrid, explica que la acogida ha superado las expectativas: "Si hiciéramos cursos a diario, los llenaríamos todos. Viene gente de toda España solicitándolos".

Los participantes coinciden en que el curso ayuda a corregir hábitos y mejorar la percepción del riesgo. "Muchos descubren que no son tan buenos conductores como creían", añade Colell, quien considera que esta formación "debería formar parte del proceso obligatorio para todos los conductores".

Doble certificación y control exhaustivo

Una característica esencial de los CCSE es su doble certificación. Para ofrecer estos cursos, los centros deben contar con una acreditación expedida por un organismo certificador, que a su vez debe estar autorizado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

Actualmente, la única entidad acreditada es el Instituto de Certificación para la Tecnología y Movilidad (ICTM), encargado de emitir una certificación específica para cada curso. Cualquier modificación —como el cambio de vehículo o instructor— requiere solicitar una nueva verificación.

Según Laura Peláez, jefa de Servicio del Permiso por Puntos de la DGT, el control es muy estricto: "Incluso los vehículos están geolocalizados para que ICTM pueda comprobar que el itinerario cumple todos los requisitos exigidos".