Certificado V16: dónde conseguirlo y qué debe incluir según la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene un registro oficial de balizas V16 homologadas y permite descargar sus certificados técnicos, un documento que demuestra que el dispositivo cumple los requisitos exigidos por la normativa vigente. Este certificado puede solicitarse también al fabricante y resulta útil en caso de control policial.

Certificados disponibles en la web de la DGT

La DGT dispone de una web específica con los certificados de las balizas V16 que han superado el proceso de homologación. En cada ficha aparece un documento en formato PDF que incluye datos técnicos, número de informe del laboratorio, número de homologación, fabricante y modelo exacto. Cuando un dispositivo aparece en esta lista, el usuario puede descargar directamente su certificado y conservarlo en papel o en formato digital.

La consulta permite comprobar si una baliza concreta coincide con el modelo homologado por el laboratorio autorizado. Cada baliza debe incluir un código de homologación grabado en la carcasa, que debe corresponderse con el que figura en la documentación publicada por la DGT.

Solicitud del certificado al fabricante o distribuidor

Los fabricantes o distribuidores de balizas V16 homologadas están obligados a entregar al comprador un certificado de homologación o, al menos, la información necesaria para comprobarlo.

Los usuarios que no hayan recibido este documento pueden pedir al vendedor una copia del certificado emitido por el laboratorio acreditado. Este archivo incluye el número de homologación y los datos del ensayo realizado, elementos esenciales para confirmar que el producto coincide con el modelo evaluado oficialmente.

La DGT recuerda que solo los fabricantes o los laboratorios que realizaron las pruebas pueden generar la documentación válida. Cualquier certificado debe corresponder al modelo exacto que aparece en la lista oficial.

Contenido obligatorio del certificado

El certificado debe recoger marca y modelo de la baliza, así como la dirección del fabricante o solicitante de la homologación. También tiene que contener el número de informe del laboratorio que realizó los ensayos, como el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) o Applus IDIADA, responsables de certificar estos dispositivos.

El documento debe incluir una declaración del laboratorio indicando que el producto cumple los requisitos establecidos en los reales decretos aplicables. Además, tiene que figurar la firma del responsable técnico, junto al nombre del profesional encargado de las pruebas.

Utilidad en controles policiales

Tener el certificado impreso puede facilitar la labor de los agentes en caso de inspección. El documento permite verificar de manera inmediata que la baliza coincide con un modelo homologado oficialmente.

La DGT aconseja que el código de homologación esté grabado en la carcasa del dispositivo, no solo en una etiqueta adhesiva. La presencia de este código y su coincidencia con el recogido en el certificado son elementos clave para validar la legalidad del dispositivo.

Cuando el código grabado, el modelo o los datos técnicos no coinciden con la información del listado oficial, la baliza puede considerarse no válida.

Consecuencias de no disponer de una baliza homologada

Según la DGT, desde 2026 solo estarán permitidas las balizas V16 conectadas incluidas en el registro oficial. Utilizar un dispositivo que no figura en esa lista o no cumple la normativa puede acarrear sanciones.

Además del riesgo administrativo, el uso de una baliza no homologada compromete la eficacia del dispositivo, especialmente en lo relativo a su conexión a la plataforma DGT 3.0, un requisito obligatorio para los modelos conectados.

Cómo comprobar que la baliza es válida

Para asegurarse de que un dispositivo cumple los requisitos, la DGT recomienda:

Verificar que el modelo aparece en el listado oficial de balizas V16 homologadas.

Comprobar que el código de homologación grabado en la carcasa coincide con el del certificado.

Descargar el certificado desde la web de la DGT o solicitarlo al fabricante si no se recibió en la compra.