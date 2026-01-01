La DGT caza a más de 500 conductores al día bebidos o drogados en su última campaña

Más de 500 conductores al día fueron detectados circulando tras consumir alcohol y/o drogas durante la campaña especial de vigilancia llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre los días 15 y 21 de diciembre, según los datos difundidos por el organismo.

Durante esos siete días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizaron pruebas de alcohol y drogas a 191.864 conductores en carreteras de toda España. Del total, 3.523 dieron positivo en alguna de las sustancias controladas. La mayor parte de los casos, el 88,8%, fueron detectados en controles preventivos, mientras que el resto se produjeron tras infracciones, siniestros de tráfico o por la presencia de síntomas compatibles con el consumo.

La DGT subraya que este tipo de controles preventivos resultan esenciales para identificar a los conductores que se ponen al volante tras consumir alcohol o drogas, incrementando el riesgo de siniestro tanto para ellos mismos como para otros usuarios de la vía.

Los resultados

En lo que respecta al alcohol, durante la campaña se realizaron 186.920 pruebas de alcoholemia, con 1.900 resultados positivos. De ellos, 1.654 conductores fueron interceptados en controles preventivos, 93 tras cometer alguna infracción, 138 por verse implicados en un siniestro vial y 15 por presentar síntomas evidentes de haber ingerido alcohol.

De los positivos registrados, 229 conductores superaron la tasa de 0,60 miligramos por litro de aire espirado, lo que conllevó la apertura de diligencias y su traslado a la autoridad judicial. Además, 12 conductores fueron puestos a disposición judicial por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia.

En paralelo, los agentes llevaron a cabo 4.944 pruebas de detección de drogas, de las que 1.623 arrojaron resultado positivo en los test preliminares. La mayoría de estos positivos, 1.475, se produjeron en controles preventivos, mientras que 95 se detectaron tras una infracción y 53 en el contexto de un siniestro de tráfico.

Como consecuencia de estos controles, cuatro conductores fueron trasladados a la autoridad judicial por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas, según los datos facilitados por Tráfico.

Las sustancias más detectadas

Entre las drogas más consumidas por los conductores que dieron positivo destaca el cannabis, presente en 1.083 casos. A continuación figura la cocaína, con 711 casos, y en menor medida las anfetaminas, metanfetaminas y opioides, que sumaron 171 positivos durante la campaña.

La campaña también permitió detectar a 3.820 conductores que presentaban tasas de alcohol inferiores al límite legal, aunque habían consumido alcohol antes de conducir. De ellos, 3.577 fueron identificados en controles preventivos, 168 tras cometer una infracción, 65 por estar implicados en un siniestro y 10 al mostrar síntomas compatibles con la ingesta de alcohol.