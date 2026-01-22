Las claves de la Policía para evitar la pérdida de control del vehículo con frío intenso y heladas nocturnas

La Policía Nacional recuerda a los conductores la importancia de extremar la precaución en la carretera ante las heladas nocturnas, que pueden provocar la formación de placas de hielo y reducir notablemente la adherencia del vehículo al asfalto, incrementando el riesgo de accidentes.

Durante la conducción en condiciones de frío intenso, es fundamental mantener una distancia de seguridad mayor de la habitual, ya que el tiempo de frenado aumenta considerablemente sobre superficies deslizantes. Asimismo, se recomienda respetar estrictamente la velocidad establecida para cada vía, adaptándola en todo momento al estado de la calzada y a las condiciones meteorológicas.

La Policía insiste también en la necesidad de evitar movimientos bruscos al volante, como aceleraciones, frenadas o giros repentinos, que pueden provocar la pérdida de control del vehículo. Conducir de forma suave y progresiva contribuye a mejorar la estabilidad y la seguridad durante los desplazamientos.

❄️Con las heladas nocturnas ten mucha precaución en la carretera: ▶️Respeta la distancia de seguridad

▶️No sobrepases la velocidad de la vía

▶️No realices movimientos bruscos conduciendo

Por último, se recuerda la importancia de señalizar con suficiente antelación cualquier maniobra, permitiendo al resto de usuarios de la vía reaccionar con tiempo y reduciendo así el riesgo de colisiones en situaciones de baja adherencia.

La prevención y la conducción responsable son claves para garantizar la seguridad vial durante los episodios de bajas temperaturas, recuerdan.