El "método gallego" para equivar controles policiales pone en jaque a la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene su preocupación por el uso de aplicaciones móviles que permiten a los conductores esquivar controles policiales. Según ha publicado El Debate, el origen de este fenómeno se sitúa durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

En ese periodo, especialmente en Galicia, comenzaron a crearse grupos en aplicaciones de mensajería para avisar de la presencia de controles de Policía y Guardia Civil, donde se identificaba a los conductores y se les pedía justificar sus desplazamientos.

Con el fin de las restricciones sanitarias, estos grupos no desaparecieron. Su uso se trasladó a los controles habituales de tráfico. Los usuarios empezaron a avisar de la localización de radares, controles de alcoholemia y otras inspecciones. El sistema se basa en grupos numerosos en aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Cada vez que un usuario pasa por un control, comparte su ubicación para que el resto pueda evitarlo.

Controles que dejan de ser efectivos

Tal y como recoge El Debate, la Guardia Civil comprobó que pocos minutos después de instalar un control, el tráfico disminuía de forma notable. Los conductores, alertados por estos grupos, optaban por rutas alternativas.

Este comportamiento redujo la eficacia de los controles, que dejaban de cumplir su función apenas cinco minutos después de ponerse en marcha.

Ante esta situación, la Guardia Civil adoptó dos medidas. Por un lado, redujo el tiempo de los controles a menos de diez minutos, cambiando su ubicación de forma constante. Y por otro, inició acciones para perseguir a los responsables de estos avisos. Para ello se ha recurrido a la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite sancionar estas conductas.

Multas de hasta 30.000 euros

La normativa contempla sanciones de hasta 30.000 euros para quienes informen de la ubicación de controles. Para identificar a los implicados, los agentes se han infiltrado en estos grupos.

Como consecuencia, algunos administradores han sido sancionados, mientras que otros han optado por cerrar los grupos. Aunque las multas se dirigen principalmente a los administradores, también pueden afectar a los participantes.

La Guardia Civil reconoce que estos grupos siguen activos. Por ello mantiene su seguimiento, especialmente en periodos de gran movilidad como la Semana Santa, cuando se prevé un aumento significativo de desplazamientos.