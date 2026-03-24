Esta es la señal del rombo blanco que puede costarte hasta 200 euros

Durante los últimos meses los conductores se han visto sorprendidos con la aparición de una nueva señal: el rombo blanco sobre fondo azul. Se encarga de identificar los carriles VAO, reservados exclusivamente para vehículos de alta ocupación, con el objetivo de reducir la congestión en las vías y fomentar el uso compartido del coche.

El rombo blanco puede aparecer tanto en paneles verticales como pintado sobre la calzada. Su función principal es indicar que solo ciertos vehículos pueden circular por ese carril. Entre ellos se encuentran turismos con dos o más ocupantes (aunque el mínimo varía según el tramo), motocicletas, vehículos de emergencia, autobuses, taxis y, en algunos casos, coches eléctricos o ECO, según la normativa local.

Multas de hasta 200 euros

El incumplimiento de esta norma puede acarrear sanciones económicas de hasta 200 euros. La DGT controla estos carriles mediante cámaras y vigilancia directa, por lo que los conductores que circulen sin cumplir los requisitos se arriesgan a ser multados. No obstante, estas infracciones no conllevan pérdida de puntos del carnet.

Según expertos en movilidad, los carriles VAO buscan no solo reducir atascos, sino también disminuir las emisiones contaminantes y promover una movilidad más eficiente. Esta estrategia, ya utilizada en otros países europeos y en Estados Unidos bajo el nombre de HOV lanes, se implementa progresivamente en España, especialmente en accesos a grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Pere Navarro, director de la DGT, ya advirtió hace unos meses: "El futuro del tráfico será compartido o no será". La señal del rombo blanco no es solo un símbolo más en la carretera, sino una herramienta clave para transformar los hábitos de movilidad y avanzar hacia ciudades más sostenibles.

En los últimos meses, la señal ha generado confusión entre algunos conductores debido a su relativa novedad en España y a la variedad de condiciones de uso según la vía o la ciudad. Por ello, la DGT recomienda prestar atención a los paneles informativos y respetar siempre las normas para evitar sanciones y contribuir a una circulación más ordenada y segura.