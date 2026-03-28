La DGT arranca la operación salida ante el "éxodo masivo" de conductores por Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) anuncia que, desde hoy viernes 27 de marzo a las 15:00 horas hasta el domingo 29 a las 00:00, tendrá lugar la primera fase de su operación especial de cara a la Semana Santa. Se prevé que haya unos 4,3 millones de desplazamientos durante este fin de semana.

Según Tráfico, la segunda fase tendrá lugar entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana. Con esta segunda fase se llegarían a unos 17 millones de desplazamientos de largo recorrido durante esta Semana Santa.

Para estos días, la DGT cuenta con disponibilidad máxima de sus medios humanos —agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos— y técnicos –radares fijos y móviles de control de velocidad– para controlar el respeto a las normas de tráfico.

En busca de favorecer la fluidez de la circulación en las zonas más transitadas, Tráfico instalará carriles reversibles y adicionales mediante señalización y se establecerán itinerarios alternativos. La DGT también reforzará los itinerarios para evadir las rutas más congestionadas.

En adición a esto, las obras en carreteras quedarán suspendidas y se restringirá el paso a camiones de mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

Obligatorio llevar la V-16

La DGT recuerda que esta Semana Santa es el primer "éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos con dos novedades importantes". Para empezar, será obligatorio el uso de la baliza V-16 en caso de incidencia. A esto se añaden las nuevas mejoras implantadas al teléfono de información 011.

Desde la implantación de esta baliza el pasado 1 de enero, es obligatorio el uso de la V-16 en caso de accidente para avisar al resto de usuarios de la vía. Tráfico calcula que la media diaria de avisos por incidencia con la V-16 es de 2.700.

En cuanto al 011, la DGT ha señalado que este teléfono ha sido mejorado con la inclusión de inteligencia artificial, que permite la transcripción automática de las interacciones y el análisis del estado emocional del usuario.

Tráfico también ha hecho un llamamiento al colectivo de motoristas y recuerda que la pasada Semana Santa fallecieron 27 personas en accidentes de tráfico. De esta manera, la DGT espera que no se repita en esta ocasión y que todos puedan disfrutar de unos días de descanso.

De igual manera, la DGT insiste en la importancia de la planificación del viaje a través de las cuentas de X (@informacionDGT y @DGTes), los boletines informativos o bien llamando al teléfono 011.

¡Operación salida a la vista! Planifica tu viaje, respeta los límites y llega seguro a tu destino.

La seguridad vial es responsabilidad de todos. Conduce con cabeza.#OperaciónSalida #DGTips pic.twitter.com/yaPgsZ2w0M — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 27, 2026

Finalmente, Tráfico llama a no usar el teléfono móvil mientras se conduce y a respetar las normas de circulación. "Lo importante es llegar y volver para contarlo".