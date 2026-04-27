El caos de las ZBE acorrala a los ayuntamientos ante la posible devolución de multas millonarias

La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en distintas ciudades españolas ha entrado en una fase de incertidumbre jurídica que podría tener un fuerte impacto económico para los ayuntamientos. Varias resoluciones judiciales que han cuestionado la validez de estas zonas abren la puerta a la anulación de sanciones e incluso a la devolución del dinero ya recaudado a miles de conductores.

Las ZBE comenzaron a aplicarse hace unos años como medida para reducir la contaminación en los grandes núcleos urbanos, obligando a restringir el acceso de vehículos sin etiqueta ambiental a determinadas áreas. Ciudades como Madrid o Barcelona fueron pioneras en su implementación, aunque desde entonces el marco normativo ha sufrido modificaciones constantes tras distintos recursos y sentencias.

El problema actual surge a raíz de decisiones judiciales que han anulado parcialmente ordenanzas municipales relacionadas con estas zonas. Si una norma es declarada inválida, las sanciones impuestas bajo su amparo también podrían perder su validez. Esto afectaría a miles de multas de tráfico ya abonadas o pendientes de cobro.

Madrid no devolverá el dinero

En el caso de los conductores que recurrieron las sanciones a tiempo, la situación es más favorable, ya que sus expedientes podrían quedar sin efecto automáticamente si se confirma la nulidad de la normativa. Sin embargo, el conflicto se centra especialmente en quienes ya pagaron las multas, que en algunos casos ascendían a 200 euros por infracción, con reducciones por pronto pago.

Ayuntamientos como el de Madrid han defendido que no procede devolver el dinero, argumentando que las sentencias no tienen carácter retroactivo. Esta postura ha sido respaldada por informes jurídicos municipales, que señalan que las sanciones fueron impuestas cuando las ordenanzas estaban en vigor.

No obstante, asociaciones de automovilistas y colectivos de defensa de conductores discrepan de esta interpretación. Sostienen que, si la base legal de las multas ha sido anulada, las administraciones deberían reintegrar las cantidades cobradas de forma indebida. Además, plantean que esas devoluciones deberían incluir intereses legales acumulados, que podrían situarse aproximadamente entre el 3% y el 4% anual.

Las cifras en juego son elevadas. Solo en grandes ciudades se han impuesto cientos de miles de sanciones vinculadas a las ZBE, lo que supone ingresos de decenas o incluso cientos de millones de euros para las administraciones locales. Una eventual obligación de devolución podría generar un importante impacto en las arcas municipales.

Mientras los tribunales siguen resolviendo recursos pendientes y los ayuntamientos mantienen sus actuales ordenanzas en revisión constante, el conflicto entre la normativa ambiental, la seguridad jurídica y la recaudación de sanciones sigue abierto, a la espera de una solución definitiva que clarifique el futuro de estas multas.