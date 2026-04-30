Arranca la operación salida del puente con varios accidentes en Valencia y Madrid

A las tres de la tarde de este jueves ha arrancado oficialmente la operación especial de la Dirección General de Tráfico con motivo del puente festivo. Este dispositivo se mantendrá activo hasta la madrugada del próximo domingo, un periodo en el que las autoridades competentes esperan que se produzcan más de seis millones de desplazamientos por las vías de toda la geografía nacional. Las primeras horas han estado marcadas por la congestión y los incidentes en las principales arterias del país.

La provincia de Valencia se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos. A lo largo de la tarde, se han registrado hasta tres siniestros en la A-7, los cuales han generado importantes retenciones.

Dos de estos percances han tenido lugar a la altura de las localidades de Paterna y Picassent, ambos en sentido Alicante, provocando colas que han superado los seis kilómetros. Un tercer accidente se ha notificado en el tramo correspondiente al municipio de Torrent, en este caso en dirección hacia Castellón, complicando aún más la situación en el litoral levantino.

📢🔴En Valencia, precaución por un accidente en la A-7, en Alginet y Picassent. ➡️Hacia Xátiva.

➡️Retenciones de 4 km. pic.twitter.com/NoYtnXaeBW — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 30, 2026

La zona centro de la Península tampoco ha escapado a las dificultades circulatorias. En la salida de la capital, un accidente ha entorpecido el tránsito en la A-2 a su paso por Alcalá de Henares.

Al margen de los siniestros, el intenso volumen de vehículos ha originado tráfico lento en las principales vías que parten de la Comunidad de Madrid. Las retenciones han afectado a la A-1 en el entorno del circuito del Jarama; a la A-2 en Torrejón de Ardoz; a la A-3 a la altura de Rivas-Vaciamadrid; a la A-4 en Pinto; a la A-42 en Torrejón de la Calzada; a la A-5 en Navalcarnero, y a la A-6 en las zonas de El Plantío y Las Rozas.

📢🔴Un accidente complica la salida de Madrid por la A-2, en Alcalá de Henares. ➡️Carril izquierdo cerrado.

➡️Retenciones de 3 km. pic.twitter.com/NAApyyN1zC — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 30, 2026

Fuera del ámbito madrileño, otras regiones han sufrido igualmente las consecuencias del aumento repentino de la circulación. En la provincia de Toledo, las vías han mostrado síntomas de saturación, localizándose los mayores problemas en la A-5 en Valmojado, en sentido hacia Madrid, y en la A-4 en Dos Barrios, a causa de un alcance en dirección a Madridejos. Asimismo, en Cuenca se ha informado de tráfico denso en la A-3 a la altura de Honrubia con destino a la costa mediterránea.

Por su parte, la red viaria oriental ha presentado obstáculos añadidos para los conductores. En Castellón, un accidente en la AP-7 en Alcalá de Xivert ha mermado la fluidez en sentido Tarragona, mientras que en la provincia de Alicante, otro contratiempo en la A-31 en Monforte del Cid ha derivado en atascos en ambos sentidos de la marcha.

📢🔴Un alcancecomplica en Castellón, en la AP-7 en Alcalá de Xivert. ➡️Dirección Barcelona.

➡️Tráfico denso de 3 km. pic.twitter.com/D3Qk1iebMv — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 30, 2026

Finalmente, en Cataluña, los principales embotellamientos se han concentrado en la AP-7 en las inmediaciones de Montmeló hacia Girona, repitiéndose este escenario de lentitud en Martorell y Villafranca del Penedés, ambos en dirección a Tarragona.