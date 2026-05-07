Así afectará a los nacidos antes de 1961 el nuevo plan de Tráfico con el carnet

Los conductores nacidos antes de 1961 y que ya han alcanzado o están cerca de los 65 años podrían encontrarse con cambios en la renovación del carnet de conducir en los próximos años.

La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva tiempo analizando posibles ajustes en los periodos de validez del permiso de conducción, mientras la Unión Europea trabaja en una actualización de la normativa que incluye la creación de un carnet de conducir único en formato digital para todos los Estados miembros.

En la actualidad, el sistema español establece una validez general del permiso de 10 años. Sin embargo, este plazo se reduce progresivamente con la edad.

A partir de los 65 años, la renovación pasa a ser cada 5 años, mientras que desde los 70 años el periodo se acorta a 2 años, con el objetivo de reforzar el seguimiento de las condiciones psicofísicas de los conductores de mayor edad.

Una de las líneas de debate dentro de la DGT plantea la posibilidad de que, a partir de los 65 años, la renovación pudiera pasar a ser incluso anual, aunque se trata de una opción aún en estudio.

Por un lado, algunos planteamientos defienden un endurecimiento de los controles a partir de los 65 años. Por otro, consideran más adecuado esperar a la evolución de la normativa europea antes de introducir cambios de calado en el sistema español.

El debate se enmarca también en la evaluación del riesgo en carretera. Según el planteamiento recogido, los conductores de mayor edad presentan, en términos generales, menores tasas de siniestralidad, aunque pueden tener reflejos más limitados, compensados en parte por la experiencia acumulada al volante.

Uno de los elementos que se tienen en cuenta en estas discusiones es el estado de salud de los conductores mayores. Con la edad, es más frecuente la aparición de patologías que pueden afectar a la conducción, lo que incrementa la atención sobre este colectivo. En caso de accidente, además, las personas de mayor edad suelen presentar una mayor fragilidad física, lo que las convierte en un grupo especialmente vulnerable.

Un posible carnet digital europeo

En paralelo a los debates nacionales, la Unión Europea trabaja en una reforma del sistema de permisos de conducción que podría unificar criterios entre países. Entre las propuestas figura la creación de un carnet de conducir digital único, que se almacenaría en dispositivos electrónicos como teléfonos móviles o tabletas, sustituyendo progresivamente al formato físico tradicional.

No obstante, también se contempla que cada Estado miembro pueda disponer de cierto margen para determinar aspectos concretos del formato definitivo.

En este escenario de revisión normativa, los conductores nacidos antes de 1961 podrían ser los primeros en notar los efectos de los cambios si finalmente se modifican los periodos de renovación.

Al haber alcanzado o estar cerca de los 65 años, entrarían en el tramo de edad en el que se concentran las principales propuestas de revisión de la validez del permiso, incluida la posibilidad de acortar los plazos de renovación.

Además, en el sistema actual ya existe una diferencia en las tasas administrativas: a partir de los 70 años, la renovación del carnet es gratuita, frente al coste general de 24,58 euros para el resto de conductores.