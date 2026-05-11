El error que hace suspender la ITV por emisiones y que tiene solución antes de salir de casa

Suspender la ITV por emisiones contaminantes es más habitual de lo que parece, pero en la mayoría de los casos el problema no está en el coche. Está en cómo se lo lleva a la inspección. Así lo advierte Juan José Ebenezer, mecánico con amplia experiencia en el sector, que ha querido salir al paso de uno de los errores más repetidos entre los conductores españoles: presentarse a la prueba de gases con el motor frío. Un fallo aparentemente menor que puede traducirse en un resultado desfavorable, una visita innecesaria al taller y un gasto de tiempo y dinero perfectamente evitable.

El catalizador necesita temperatura para funcionar

La explicación técnica es sencilla. El sistema encargado de filtrar y reducir los gases contaminantes que expulsa el vehículo —fundamentalmente el catalizador— necesita alcanzar una temperatura elevada para operar con plena eficiencia. Cuando un conductor arranca el coche por la mañana y se dirige directamente a la estación de ITV tras un trayecto corto o circulando únicamente por ciudad, ese componente no ha tenido tiempo suficiente para calentarse y trabajar en condiciones óptimas. El resultado es una lectura de emisiones más alta de la real, que el sistema de inspección interpreta como un fallo del vehículo aunque mecánicamente todo esté en perfecto estado.

Ebenezer asegura haber visto este escenario repetido en innumerables ocasiones a lo largo de su carrera. Coches que llegan al taller con el papel desfavorable y los gases por encima del límite permitido, pero que tras un diagnóstico exhaustivo no presentan ninguna avería real. La única causa: no haber calentado correctamente el motor antes de la prueba.

Carretera antes de la inspección, la solución más sencilla

El consejo del mecánico es tan práctico como accesible. Antes de acudir a la ITV, lo recomendable es realizar un trayecto de cierta distancia, preferiblemente por carretera, donde el motor pueda trabajar a régimen constante y alcanzar la temperatura adecuada. No se trata de conducir de forma agresiva ni forzar el vehículo, sino simplemente de garantizar que todos los sistemas térmicos estén funcionando al nivel que exige la prueba de emisiones.

Circular solo por ciudad, con sus continuas frenadas y aceleraciones a baja velocidad, no es suficiente para que el catalizador alcance el punto de trabajo necesario. Tampoco lo es arrancar el coche escasos minutos antes de llegar a la inspección. Estos dos hábitos, muy comunes entre los conductores, son según el experto los responsables de una buena parte de los resultados desfavorables que se registran cada año en las estaciones de ITV de todo el país.

Más allá del perjuicio económico y la pérdida de tiempo que supone repetir la prueba o acudir al taller con un coche que no tiene nada, Ebenezer recuerda que pasar la ITV en condiciones no es solo una obligación legal. Es también una garantía de seguridad para el propio conductor y para el resto de usuarios de la vía.