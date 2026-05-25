La DGT registra el fin de semana con mayor siniestralidad vial desde octubre: 14 fallecidos

Un total de 14 personas han perdido la vida en siniestros viales registrados en las carreteras españolas durante el pasado fin de semana, que se ha convertido trágicamente en el de mayor siniestralidad desde el mes de octubre del año pasado.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), los incidentes ocurrieron entre las 15:00 horas del pasado viernes y las 24:00 horas del domingo. Durante ese tramo horario se contabilizaron trece accidentes con consecuencias fatales en la red de vías interurbanas de toda España.

Para encontrar un balance de mortalidad superior en un espacio de tiempo similar es necesario retroceder hasta el puente festivo del 10 al 12 de octubre. En aquella ocasión, las autoridades llegaron a lamentar 17 víctimas mortales. Aquel periodo coincidió con una serie de medidas especiales puestas en marcha por la Administración ante los desplazamientos masivos provocados por el Día de la Fiesta Nacional de España, jornada que además se trasladó al lunes siguiente en hasta cinco comunidades autónomas y coincidió con las festividades de la Comunidad Valenciana, provocando un volumen de tráfico muy superior al habitual.

#BalanceFinSemana #SiniestralidadVial 22-24 mayo. 🔴 14 fallecidos en 13 siniestros mortales. 🔴 12 siniestros en #CtraConvencional y 1 en Autopista/autovía. 🔴 7 fallecidos vulnerables: 5 #motoristas y 2 #peatones. No son cifras, son vidas rotas, familias destrozadas #DGT. pic.twitter.com/g3dPIdpOyd — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 25, 2026

Los diferentes sucesos tuvieron lugar en términos municipales tan dispares como Polop, en la provincia de Alicante; Santa María del Camino, en las Islas Baleares; Brull y Jorba, dentro de los límites de Barcelona; y San Saturnino, en La Coruña. Asimismo, también se han tenido que lamentar fallecimientos en Garriguella (Gerona), Motril (Granada), Lepe (Huelva), Patones (Madrid), Tineo (Asturias), San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) y en las localidades pontevedresas de Sangenjo y Villanueva de Arosa. Se trata, por tanto, de una siniestralidad generalizada que no se ha concentrado en una única región.

Los usuarios vulnerables

Un aspecto que preocupa especialmente a las autoridades es la alta incidencia entre los llamados usuarios vulnerables. De las catorce personas que perdieron la vida a lo largo del fin de semana, siete pertenecían a este grupo. En detalle, el balance señala el fallecimiento de cinco motoristas y de dos peatones. En cuanto al tipo de infraestructura donde se desarrollaron los sucesos, destaca abrumadoramente el peligro de las carreteras convencionales.

Estas vías, caracterizadas por disponer de un único carril por sentido y carecer de una separación física entre ambos flujos de tráfico, fueron el escenario de doce de los trece siniestros. Tan solo un accidente mortal ocurrió en una autopista o autovía.

Respecto a la tipología de los incidentes que han provocado estas nuevas tragedias, las salidas de la vía se sitúan a la cabeza con seis casos registrados. A estas les siguen cuatro colisiones entre vehículos y, finalmente, un atropello a un viandante.

El acumulado anual de este año asciende de manera preocupante. Hasta este domingo 24 de mayo, los registros oficiales de la DGT documentan que un total de 335 personas han fallecido en la red viaria de España.