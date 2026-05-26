Insultos, drogas y móvil: radiografía del desastre de los conductores españoles en carretera

La mayoría de las personas que se ponen a los mandos de un vehículo en nuestro país suspende en cuestiones de respeto, convivencia y seguridad. Así lo refleja el informe Conductor sostenible: una nueva forma de estar al volante, elaborado por la Fundación Línea Directa.

Según este análisis, basado en una encuesta a 1.700 conductores y datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), apenas un 6,1% de los usuarios puede considerarse plenamente responsable en las carreteras.

Durante la presentación del documento, la directora general de la entidad, Mar Garre, destacó que la actitud personal es fundamental para lograr una movilidad segura. En este sentido, los datos de agresividad vial resultan muy llamativos: casi 21 millones de personas, lo que supone un 74% del total, confiesan que se transforman y profieren insultos a otros usuarios de forma recurrente. Además, un 25% realiza adelantamientos bruscos para intimidar, un 29% utiliza el claxon a modo de queja y un 19% reconoce haberse involucrado en peleas de tráfico. "La agresividad multiplica por 30 el riesgo de sufrir un siniestro con heridos graves", advirtió Garre.

Sin límites de velocidad

En el apartado de las infracciones que afectan a la seguridad vial, las cifras tampoco son positivas. Un 33% de los encuestados afirma que no respeta los límites de velocidad ni la distancia de seguridad. Por otro lado, un 48% asume que utiliza el dispositivo móvil mientras conduce y un preocupante 14% admite consumir alcohol o drogas antes de iniciar la marcha. A esto se suma que un 10% no hace uso del cinturón de seguridad o del casco. Estos comportamientos negligentes están detrás de gran parte de la siniestralidad, y la fundación recuerda que el exceso de velocidad interviene en uno de cada cuatro accidentes mortales.

Un 66% de los usuarios ignora el impacto ambiental derivado de sus desplazamientos. Asimismo, uno de cada cinco automóviles no supera la ITV en su primer intento, siendo las emisiones contaminantes la causa del 22,3% de los defectos graves. Cabe recordar que en casi la mitad de los siniestros mortales están implicados coches que superan los 15 años de antigüedad.

Por comunidades autónomas, Asturias y el País Vasco presentan los mayores índices de responsabilidad al volante, con un 10,5% y un 10,1% respectivamente. En el extremo opuesto se sitúan La Rioja (2,2%) y Baleares (1,1%). Ante esta realidad, la Fundación Línea Directa ha propuesto un manifiesto basado en cinco pilares, entre los que destacan la empatía, el cumplimiento de las normas para proteger la vida y el compromiso de alcanzar la meta de cero víctimas en carretera.