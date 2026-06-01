La DGT alerta del aumento de motoristas y peatones muertos pese a caer la siniestralidad general

Un total de 360 personas han perdido la vida en accidentes ocurridos en las carreteras españolas durante los cinco primeros meses de este año. Esta cifra supone una reducción significativa, con 69 decesos menos que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el último balance de siniestralidad publicado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Si nos centramos únicamente en el pasado mes de mayo, se han registrado 86 siniestros mortales que han dejado un total de 91 personas fallecidas. Estos datos representan una leve mejora, con 7 víctimas menos que en el mismo mes del pasado ejercicio, y se producen en un contexto en el que la movilidad ha experimentado un repunte del 1,75 %, alcanzando los 40,87 millones de desplazamientos de largo recorrido.

43 víctimas vulnerables

No obstante, el dato más preocupante del informe es el notable incremento de fallecidos entre los usuarios vulnerables de la vía, grupo que engloba a peatones, ciclistas y motoristas. En concreto, el pasado mes contabilizó 43 víctimas de este tipo, lo que supone un aumento de 10 personas en comparación con las cifras de hace un año.

Dentro de este segmento de usuarios, el colectivo de motoristas ha sufrido el mayor incremento de siniestralidad. Con 34 muertos —8 más que en el mismo mes del año anterior—, es el grupo más afectado. A esto hay que sumar el incremento de peatones fallecidos, que han pasado de 4 a 7 en tan solo un año, sin que en ninguno de estos casos existiera constancia de que hubieran abandonado un vehículo previamente al atropello. Por otro lado, la DGT señala que perdieron la vida 2 ciclistas, uno menos, y ningún usuario de patinetes.

En lo que concierne a los desplazamientos en vehículos de cuatro o más ruedas, los usuarios de turismos han registrado un descenso notable, con 11 fallecidos menos en mayo al pasar de 48 a 37. Se mantiene en 3 la cifra de decesos en furgonetas y desciende la de ocupantes de camiones, que con 2 fallecidos mejora sus registros. Además, no hubo que lamentar ninguna víctima en autobuses.

Pese a seguir siendo el tipo de siniestro más letal, este mes de mayo se ha logrado reducir el impacto de las salidas de vía, que dejaron 44 muertos, 14 menos que un año antes. Del mismo modo, han descendido las pérdidas humanas por colisión frontal, bajando de 22 a 17.

El tipo de carretera

Por tipo de carretera, la siniestralidad ha caído en las vías convencionales, donde se han registrado 65 fallecidos, lo que supone 12 menos. En la otra cara de la moneda, las autopistas y autovías han experimentado un incremento de 5 decesos, elevando el total del mes a 26. Es reseñable destacar que 10 de las víctimas mortales no hacían uso de ningún sistema de retención: siete conductores de turismos, uno de furgoneta y uno de camión iban sin cinturón de seguridad, mientras que un motorista no llevaba puesto el casco.

A nivel geográfico, Andalucía lidera la estadística de fallecidos en mayo con 21 víctimas, si bien Cataluña es la región que ha mostrado un mayor repunte, con 19 decesos, lo que representa un aumento de 10 personas. Les siguen de cerca Galicia (11), la Comunidad Valenciana (8), Castilla y León (7) y la Comunidad de Madrid (6).

Por el contrario, comunidades como Cantabria, Murcia, Navarra o La Rioja, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han logrado cerrar el mes sin ningún fallecido en sus carreteras. Por tramos de edad, el balance refleja que los jóvenes de entre 15 y 24 años han sufrido un aumento de víctimas mortales. Finalmente, el día con más personas fallecidas fue el jueves 28, con un total de 10 decesos.