¿Por qué los coches en Rumanía llevan el teléfono en el parabrisas? El truco de la doble fila que en España no funciona

¿Es posible aparcar en doble fila, bloquear a otro conductor y que nadie se enfade? En España, hoy en día, esto es sinónimo de una multa instantánea y, muy probablemente, de una fuerte discusión. Sin embargo, en otros rincones de Europa, la falta de plazas de aparcamiento ha dado lugar a leyes no escritas que sustituyen a las ordenanzas municipales.

El último fenómeno viral en redes sociales ha puesto el foco en Rumanía. El perfil @unaargentinaenrumanía ha compartido una escena que se encuentra constantemente en las calles: decenas de coches estacionados con el número de teléfono del propietario visible en el parabrisas delantero.

La explicación es una práctica que no es oficial. Los conductores, ante el colapso de las ciudades, se ven obligados a dejar su teléfono sobre el salpicadero del coche. Cuando el afectado necesita salir, basta con una llamada para que el dueño baje a mover el vehículo. En el vídeo, no solo aparecen las imágenes de los números de teléfono, también se ha grabado de forma errónea el número de bastidor (VIN) en el propio cristal.

A raíz de esta práctica, han sido muchos los turistas que han respondido que nunca habían visto algo parecido en ningún país de Europa, mientras que otros comentan que aparcar en doble fila o en un estacionamiento incorrecto es algo habitual. Sin embargo, los que han puesto algo de humor en el debate han optado por explicar que en su pueblo se grita el modelo del coche y bajan rápido a cambiarlo.

Poner el número de teléfono ahora es común para vender el coche, pero siempre se suele dejar acompañado de un texto que lo indique. Sin embargo, en Argentina, colocar una botella de agua a medio llenar sobre el techo de un vehículo es el código automático para anunciar que el coche está en venta, sin necesidad de carteles.

El precedente español: de las llaves puestas a la receta de la grúa

Este salvoconducto es cercano a lo que ocurría en las carreteras españolas. Los conductores más veteranos recordarán los años 70 y 80, cuando se dejaba el coche en doble fila con un papel y el teléfono fijo. E incluso, existía una práctica aún más temeraria, dejar el vehículo mal aparcado pero con las llaves puestas para que el propio afectado pudiera subir, arrancarlo, moverlo unos metros y recuperar su espacio.

Hoy, la presión recaudatoria y la llegada de las cámaras de vigilancia han extinguido estas soluciones en la mayor parte de España. Dejar el teléfono en el cristal ya solo sirve para facilitarle los datos de la denuncia a la Policía Local.

Sevilla y Valencia: donde el coche se aparca en punto muerto

A pesar de las multas de tráfico, el mapa de la picaresca en España sigue vigente. A raíz de este debate, muchos conductores que se trasladan a vivir a grandes capitales han señalado el choque cultural que sufren al viajar a zonas de Andalucía o la Comunidad Valenciana.

El caso de Sevilla y Valencia es el más comentado, según fuentes consultadas por Libertad Digital. En zonas residenciales o de ocio de estas ciudades, la doble fila sigue una regla física. Al tratarse de avenidas completamente rectas y sin pendientes, el código urbano entre vecinos dicta que puedes bloquear a otro coche siempre que dejes el tuyo en punto muerto. Si el conductor bloqueado necesita salir de su plaza, no necesita llamar a nadie ni tocar el claxon, simplemente empuja el coche de delante unos metros, sale y vuelve a empujarlo a su sitio.

Una solución que sorprende a los conductores del norte o del centro de la península, acostumbrados a un urbanismo con más cuestas que imposibilita este truco.