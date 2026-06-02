Cuidado con esta nueva norma: se mirará con lupa a los vehículos pesados

Los propietarios de camiones, autobuses, remolques y semirremolques deberán prestar especial atención al estado de sus neumáticos. Desde el pasado 30 de mayo está en vigor una modificación normativa que fija por primera vez una profundidad mínima de dibujo en la banda de rodadura para este tipo de vehículos pesados.

La medida se recoge en la Orden PJC/528/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que adapta la normativa española a los requisitos establecidos por la Unión Europea en materia de homologación y seguridad vial.

Hasta la entrada en vigor de esta orden, el Reglamento General de Vehículos exigíbó que los neumáticos dispusieran de dibujo en las ranuras principales de la banda de rodadura y que reunieran las condiciones adecuadas para su utilización, pero no establecía una profundidad mínima concreta para los vehículos pesados.

La nueva regulación fija ese umbral en 1 milímetro de profundidad de dibujo para los neumáticos de camiones, autobuses, remolques y semirremolques. El requisito se aplicará también a los neumáticos de invierno utilizados por estos vehículos.

Multas por cada neumático en mal estado

El incumplimiento de la nueva obligación podrá traducirse en sanciones económicas. Según la normativa, circular con neumáticos que no alcancen la profundidad mínima exigida puede suponer una multa de 200 euros por cada rueda afectada.

De este modo, un mismo vehículo podría acumular varias sanciones si presenta más de un neumático fuera de los límites establecidos. Además, el estado de la banda de rodadura será uno de los aspectos que se comprobarán durante las inspecciones técnicas obligatorias.

Las estaciones de ITV deberán verificar que los neumáticos de los vehículos afectados cumplen con la profundidad mínima exigida por la nueva normativa. Esta comprobación se suma a las revisiones habituales relacionadas con el desgaste, posibles daños estructurales, deformaciones o defectos que puedan comprometer la seguridad durante la circulación.