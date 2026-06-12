La DGT avisa a los conductores: "Acabaremos todos con la V-16 en la guantera"

La Dirección General de Tráfico (DGT) reforzará la vigilancia de la velocidad en los tramos de obras mediante nuevos radares móviles homologados para este fin. Además, ha insistido en la necesidad de que los conductores lleven este verano en sus vehículos la baliza V-16, cuyo uso será obligatorio en caso de accidente.

Así lo ha anunciado este viernes el director general de Tráfico, Pere Navarro, durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía celebrado en Madrid, según informa EFE. Durante el acto, Navarro ha advertido de que los conductores que sufran un accidente y no señalicen el vehículo con este dispositivo podrán ser sancionados por los agentes.

El responsable de la DGT ha recordado que la baliza V-16 debe permanecer en la guantera para poder utilizarse de forma inmediata cuando sea necesario. "Acabaremos todos con la V-16 en la guantera", ha asegurado Navarro, que también ha admitido que la campaña informativa impulsada por el organismo sobre este sistema de señalización podría haberse desarrollado "mucho mejor".

Según ha explicado, la ausencia de la baliza no solo puede derivar en una multa, sino que también podría generar complicaciones en la tramitación de atestados y reclamaciones con las compañías aseguradoras. "Poco a poco irá entrando todo esto. Tiempo y paciencia, que es lo que no tenemos", ha señalado.

Vigilancia reforzada en las obras

Navarro también ha avanzado que la DGT pondrá en marcha nuevos controles de velocidad en zonas de obras mediante dispositivos móviles instalados sobre plataformas con ruedas. El objetivo es mejorar el cumplimiento de los límites temporales establecidos en estos tramos, donde, según ha reconocido, los conductores suelen ignorar las reducciones de velocidad.

"En zonas de obras en las que se reduce la velocidad normalmente no se cumple esta reducción. Vamos a reforzarlo con estos radares con ruedas en las zonas de obras en las que hay gente trabajando", ha explicado.

El director general ha vinculado esta medida con la lucha contra la siniestralidad vial. En este sentido, ha indicado que las salidas de vía representan aproximadamente la mitad de los siniestros mortales registrados en carretera, motivo por el que la DGT ha iniciado un estudio específico para analizar este fenómeno.

El coche autónomo, en el horizonte

Durante su intervención, Navarro también se ha referido al desarrollo del vehículo autónomo en España. Actualmente, según ha detallado, existen 16 autorizaciones en vigor para realizar pruebas con este tipo de automóviles, permisos que tienen una duración de dos años.

Además, ha avanzado que la futura Ley de Tráfico incorporará un apartado específico para regular las responsabilidades derivadas del uso de estos vehículos. La DGT ya dispone de los primeros borradores normativos y mantiene contactos con los Ministerios de Economía y Justicia para avanzar en su desarrollo.

"No renunciamos a liderar este tema en Europa", ha afirmado Navarro, quien considera que la implantación de la conducción autónoma comenzará previsiblemente en los servicios de taxi y en parte de las flotas de vehículos de alquiler.

La intervención de Navarro ha sido presentada por el presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros, quien ha destacado que el actual director de la DGT es quien "más ha contribuido a reducir el número de víctimas" en las carreteras españolas y a convertir a España en una referencia internacional en materia de seguridad vial.