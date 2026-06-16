La DGT niega un colapso en los exámenes de conducir y asegura que puede asumir la demanda

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha salido al paso de las denuncias de las autoescuelas sobre los retrasos para acceder al examen práctico de conducir y sostiene que no existen las listas de espera que el sector viene denunciando. Según el organismo, los datos recabados durante la aplicación de un plan extraordinario de refuerzo revelan una diferencia notable entre las cifras difundidas por las asociaciones y el número real de alumnos preparados para examinarse.

Tal y como informa EFE, la DGT ha defendido en un comunicado que el sistema actual es "capaz de absorber el volumen real" de aspirantes cuando la demanda se traslada de forma efectiva a la Administración. Para respaldar esta afirmación, el organismo ha detallado los resultados obtenidos en una prueba piloto desarrollada en varias provincias con problemas puntuales de demora.

El denominado Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes permite movilizar examinadores adicionales allí donde se detectan necesidades concretas. En esta primera fase se ha aplicado en Lérida, Navarra, Almería y Palma de Mallorca.

Antes de ponerlo en marcha, la DGT solicitó a las asociaciones provinciales de autoescuelas un listado con todos los alumnos que estuvieran en condiciones de realizar la prueba práctica. Los datos obtenidos, según Tráfico, evidenciaron "una divergencia muy significativa entre las cifras trasladadas públicamente por las asociaciones y la realidad".

Así, en Navarra finalmente se presentaron 275 alumnos frente a los más de 6.000 que, según las cifras difundidas previamente, estarían pendientes de examen. En Lérida acudieron 312 aspirantes frente a los 5.000 anunciados; en Almería fueron 630 frente a 8.000; y en Palma de Mallorca, 407 en lugar de los 8.000 que se habían señalado.

Refuerzo de exámenes

La DGT interpreta estos resultados como una prueba de que las denominadas listas de espera no corresponden al número de alumnos listos para examinarse de inmediato, sino al conjunto de personas que han superado la prueba teórica y disponen de un plazo de dos años para realizar el examen práctico.

A la vista de los resultados, el organismo prevé ampliar el programa a otros territorios. Las próximas actuaciones se desarrollarán en Tenerife, donde se ha remitido una relación de 575 alumnos frente a los 11.000 que supuestamente estarían en disposición de examinarse, y en Barcelona, con 1.450 candidatos frente a los 63.000 que se habían venido citando.

Además, Tráfico ha recordado que en los últimos años ha impulsado distintas medidas para reforzar la plantilla de examinadores, entre ellas convocatorias anuales de acceso al cuerpo y la incorporación de personal interino. No obstante, admite que situaciones como jubilaciones, excedencias o bajas pueden provocar "desajustes puntuales en determinados territorios", motivo por el que considera necesario recurrir a planes extraordinarios de apoyo.

Respuesta de las autoescuelas

La respuesta de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) no se ha hecho esperar. La patronal del sector considera que los datos difundidos por la DGT ofrecen una "fotografía incompleta" del problema y acusa al organismo de actuar con "profunda deslealtad" hacia las autoescuelas.

Según recoge EFE, la organización sostiene que los problemas para acceder a los exámenes prácticos continúan siendo una realidad y asegura que "hay graves problemas para examinar". Además, critica que el plan de refuerzo se comunique con apenas dos semanas de margen, lo que dificulta la planificación de los centros y la preparación adecuada de los alumnos.

La CNAE también cuestiona el alcance de la medida, ya que solo contempla exámenes del permiso B y se concentra en capitales de provincia. A su juicio, las medidas adoptadas no abordan el origen del problema, que atribuye a jubilaciones sin cubrir, bajas prolongadas, plantillas insuficientes y un incremento constante de la demanda. Por ello, reclama soluciones estructurales y permanentes en lugar de medidas temporales.