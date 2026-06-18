La DGT modifica la directriz sobre autocaravanas, caravanas y cámpers ante el auge del turismo itinerante

El turismo itinerante continúa ganando adeptos en España. La combinación de movilidad, alojamiento y autonomía que ofrecen autocaravanas, caravanas y vehículos camperizados ha convertido al caravanismo en una de las modalidades de viaje con mayor crecimiento en los últimos años. Sin embargo, este auge también ha venido acompañado de dudas sobre la normativa aplicable a estos vehículos, especialmente en materia de inspecciones técnicas.

Con el objetivo de aclarar estas cuestiones, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido recientemente la Instrucción PROT 2026/04, una directriz que sustituye a la emitida en 2023 y adapta los criterios a las nuevas exigencias del Ministerio de Industria y Turismo y a recientes sentencias del Tribunal Supremo. Aunque no se trata de una nueva ley, sí establece criterios interpretativos destinados principalmente a agentes de tráfico y administraciones locales.

Ante la proximidad de la temporada estival, la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid (AEMA-ITV) ha explicado las principales implicaciones de esta actualización para los usuarios de autocaravanas, caravanas y cámpers.

Madrid, entre las comunidades con más matriculaciones

La creciente popularidad de este tipo de vehículos también se refleja en las cifras. Según datos de la Asociación de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar), durante 2025 se matricularon 690 autocaravanas y cámpers nuevos en la Comunidad de Madrid, lo que situó a la región como la tercera comunidad autónoma de España con mayor volumen de nuevas matriculaciones.

Las autocaravanas siguen el calendario de los turismos

AEMA-ITV recuerda que las autocaravanas están clasificadas dentro de la categoría M, destinada al transporte de personas. Por ello, su calendario de inspección técnica es el mismo que el de un turismo convencional.

La primera ITV debe realizarse a los cuatro años desde la matriculación. Posteriormente, la inspección será bienal hasta que el vehículo cumpla diez años y, a partir de entonces, deberá realizarse cada año.

Durante la revisión se comprueba la documentación, la homologación de los elementos incorporados, el estado del acondicionamiento exterior —como claraboyas, placas solares o toldos— y el correcto funcionamiento de los cinturones de seguridad y otros elementos interiores. También se revisan aspectos habituales como frenos, neumáticos, alumbrado, dirección, suspensión y emisiones.

Las caravanas se consideran remolques

El caso de las caravanas es diferente, ya que se consideran remolques a efectos de inspección. Aquellas cuya Masa Máxima Autorizada (MMA) supera los 750 kilogramos deben pasar su primera ITV a los seis años desde la matriculación y, posteriormente, cada dos años.

Entre los aspectos que se verifican figuran el sistema de acoplamiento al vehículo tractor, el alumbrado, la señalización y el estado de los neumáticos. Además, en la primera inspección es obligatorio presentar el certificado de la instalación de gas correspondiente a su legalización.

Las cámpers tienen una periodicidad más exigente

Las furgonetas camperizadas presentan una situación particular. Aunque hayan sido transformadas para su uso como vivienda, mantienen generalmente su clasificación dentro de la categoría N1, destinada al transporte de mercancías de hasta 3.500 kilogramos.

Esto implica una frecuencia de inspección más estricta. La primera ITV debe realizarse cuando el vehículo cumple dos años, posteriormente a los cuatro y seis años, después de forma anual hasta los diez años de antigüedad y, a partir de entonces, cada seis meses.

Los especialistas recuerdan que cualquier reforma realizada debe estar debidamente legalizada mediante la documentación correspondiente, incluyendo informes de conformidad, proyectos técnicos, certificados finales de obra y, cuando proceda, certificados de instalaciones de gas.

Durante la inspección se presta especial atención a la fijación del mobiliario, las instalaciones eléctricas, los elementos exteriores añadidos y el sistema de frenado, especialmente importante en vehículos que circulan cerca de su límite de masa autorizado.

Recomendaciones antes de viajar

AEMA-ITV aconseja a los propietarios revisar con antelación la documentación técnica de sus vehículos y realizar la inspección hasta 30 días antes de la fecha de vencimiento. Esta anticipación no modifica la fecha de validez de la siguiente ITV y permite planificar mejor los desplazamientos.

La asociación recuerda además que la Comunidad de Madrid cuenta con más de 80 estaciones de ITV a las que pueden acceder estos vehículos, incluso aquellas situadas en Zonas de Bajas Emisiones, independientemente de que dispongan o no de distintivo medioambiental.

La nueva instrucción de la DGT pretende así aportar seguridad jurídica a un sector en pleno crecimiento y facilitar que los miles de aficionados al caravanismo puedan viajar este verano con mayor tranquilidad y conocimiento de sus obligaciones.