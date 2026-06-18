Luces de freno adaptativas, la nueva obligación de la UE para los coches

La seguridad vial se ha convertido en una de las prioridades de la Unión Europea, que en los últimos años ha impulsado distintas medidas para reducir los accidentes de tráfico mediante la incorporación de nuevas tecnologías en los vehículos.

Dentro de ese paquete de cambios, a partir del 7 de julio de 2026 todos los nuevos modelos homologados en la Unión Europea deberán incorporar una luz de freno adaptativa e intermitente, un sistema diseñado para alertar con mayor rapidez a los conductores que circulan detrás en caso de una frenada de emergencia.

Cómo funcionará la nueva luz

Según informa el medio especializado Auto Świat, el sistema se activará automáticamente cuando el vehículo circule a más de 50 km/h y detecte una frenada brusca. En ese momento, las luces de freno parpadearán rápidamente para advertir del peligro y reducir el riesgo de colisiones por alcance.

El conductor no tendrá que intervenir en ningún momento. Una vez que el vehículo se detenga, el sistema dejará de hacer parpadear las luces de freno y activará automáticamente las luces de emergencia.

Además, esta función no se encenderá en todas las frenadas. Los sensores analizarán factores como la presión ejercida sobre el pedal, la actuación del ABS o la velocidad del vehículo para determinar si se trata realmente de una maniobra de emergencia.

A qué coches afecta

La obligación se aplicará únicamente a los vehículos de nueva homologación a partir del 7 de julio de 2026. Los coches que ya circulan por las carreteras europeas no tendrán que incorporar este sistema, por lo que no será necesario realizar ninguna modificación en los vehículos ya matriculados.

En España, la norma tendrá aplicación directa, de modo que los nuevos modelos que se homologuen y comercialicen desde esa fecha llegarán equipados de serie con esta tecnología.

Una tecnología que muchos coches ya incorporan

Aunque ahora pasa a ser obligatoria, la luz de freno adaptativa no es una novedad en el mercado. Numerosos fabricantes la incluyen desde hace años en modelos de gama media y alta bajo distintas denominaciones comerciales.

El cambio consiste en que dejará de ser un equipamiento opcional o reservado a determinados vehículos para convertirse en un requisito común dentro del Reglamento General de Seguridad de los Vehículos de la Unión Europea.

Algunos expertos señalan que la incorporación obligatoria de nuevos asistentes a la conducción puede repercutir en el precio de los vehículos nuevos, aunque la información disponible no detalla cuál será el impacto económico concreto de esta medida.