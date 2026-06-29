El cambio histórico de la DGT: las nuevas multas de 200 euros que te pueden poner en ciudad

El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma integral del Reglamento General de Circulación que modifica de forma drástica las obligaciones y los derechos de los ciclistas en las vías españolas. La nueva normativa, impulsada por el Ministerio del Interior, introduce por primera vez el concepto legal de "usuario vulnerable de la vía" para otorgar una protección específica a este colectivo frente a los vehículos a motor. El texto modifica las reglas de adelantamiento en carretera abierta, redefine la circulación en los cascos urbanos y endurece el régimen sancionador para los trabajadores dedicados al reparto comercial. Las medidas entrarán en vigor de forma general el próximo 1 de octubre de 2026.

Fin de las exenciones y multas en vías interurbanas

La reforma altera el uso de los elementos de protección personal que existía hasta la fecha en España. El nuevo texto suprime de manera definitiva todas las exenciones médicas o de rendimiento que permitían circular sin protección en determinados escenarios. A partir de la aplicación de la norma, todos los ciclistas deberán portar obligatoriamente el casco de protección cuando transiten por vías interurbanas. El endurecimiento normativo afecta con especial severidad a los repartidores profesionales, conocidos como riders. Aquellos ciclistas que desarrollen su actividad laboral en este vehículo deberán hacer uso en todo momento de casco de protección y chaleco reflectante, sin importar el tipo de vía por la que se desplacen. El incumplimiento de cualquiera de estas dos obligaciones se tipifica legalmente como una infracción grave y conllevará una sanción económica de 200 euros.

Reducción de velocidad obligatoria al adelantar

El reglamento impone severas restricciones a los conductores de vehículos a motor cuando compartan calzada con las bicicletas en carretera. Cualquier automóvil que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclista en una vía interurbana estará obligado a reducir su velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite máximo permitido en ese tramo específico. Asimismo, la maniobra se vuelve mucho más restrictiva en las vías que cuenten con más de un carril por sentido de la marcha. En este tipo de calzadas, el conductor que adelanta no solo deberá mantener la separación lateral obligatoria de 1,5 metros, sino que tendrá que realizar un cambio completo de carril para poder rebasar al ciclista.

Prioridad en el centro del carril urbano

El nuevo Título VI del Reglamento General de Circulación introduce normas específicas destinadas a regular la convivencia en los entornos urbanos. Las bicicletas dispondrán de una nueva disposición posicional en las calles, ya que la norma establece que los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril para maximizar su visibilidad y seguridad frente al resto del tráfico. Para consolidar esta protección, los conductores de vehículos a motor que circulen detrás de una bicicleta en el mismo carril estarán obligados a mantener una separación mínima de 5 metros de distancia respecto a ella. Por último, la normativa abre la puerta a que las autoridades municipales permitan la circulación de bicicletas en ambos sentidos de la marcha en calles de un solo carril limitadas a 30 kilómetros por hora o inferior, siempre que exista una señalización específica previa.