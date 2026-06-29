Ni aire acondicionado ni arrancar el motor: así se enfría un coche siguiendo el método japonés

En plena ola de calor, cuando los coches aparcados al sol pueden superar con facilidad los 40 grados en su interior, se ha popularizado un método de origen japonés que permite reducir la temperatura del vehículo en apenas medio minuto y sin necesidad de encender el aire acondicionado ni arrancar el motor.

La técnica se basa en un principio sencillo de ventilación cruzada para expulsar el aire caliente acumulado dentro del vehículo. El procedimiento consiste en bajar por completo una de las ventanillas del coche y mantener el resto cerradas.

A continuación, desde el lado contrario al de la ventanilla abierta, se abre y cierra de forma repetida una de las puertas durante unos segundos. Ese movimiento genera una corriente de aire que impulsa el aire caliente hacia el exterior mientras permite la entrada de aire más fresco, reduciendo la sensación térmica en el interior del vehículo.

Cómo funciona el efecto de ventilación

El mecanismo se explica por un fenómeno físico básico: al abrir y cerrar la puerta, se generan cambios de presión en el interior que fuerzan la circulación del aire. El aire caliente, que tiende a concentrarse en la parte superior del coche, es expulsado por la ventanilla abierta, mientras entra aire del exterior en su lugar.

El resultado es una renovación rápida del aire interior que, según quienes lo han probado, puede reducir notablemente la temperatura en pocos segundos, especialmente en vehículos que han permanecido expuestos al sol durante largos periodos.

Recomendaciones para evitar el sobrecalentamiento

Aunque este sistema puede resultar útil como solución rápida, no sustituye a las medidas preventivas habituales para evitar el calor extremo en el vehículo.

Entre ellas, aparcar a la sombra siempre que sea posible o en zonas cubiertas, utilizar parasoles en el parabrisas para reducir la radiación solar directa y evitar que el interior se sobrecaliente. Además, es importante cubrir superficies como el volante o los asientos para prevenir quemaduras al contacto.