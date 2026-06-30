El Gobierno elimina las exenciones del cinturón y prohíbe adelantar con nieve bajo el nuevo Reglamento de Circulación

El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma del Reglamento General de Circulación que introduce modificaciones drásticas en la gestión operativa de las vías interurbanas y en los elementos de seguridad pasiva de los conductores. La nueva normativa suprime privilegios históricos en el uso de los sistemas de retención y establece protocolos estrictos de circulación ante inclemencias meteorológicas o situaciones de colapso de la infraestructura. El Ministerio del Interior unifica de este modo los criterios de seguridad activa en carretera, eliminando la discrecionalidad técnica que existía en determinados sectores profesionales y regulando por primera vez maniobras críticas en condiciones extremas.

Fin a las exenciones del cinturón de seguridad

La actualización normativa elimina de forma definitiva las exenciones al uso del cinturón de seguridad que amparaban a los conductores de taxi, vehículos de transporte de mercancías y vehículos destinados a la enseñanza de la conducción. A partir de la entrada en vigor del texto legal, estos profesionales estarán obligados a utilizar el sistema de retención en todo momento y circunstancia durante el desarrollo de su actividad. La única excepción técnica contemplada en el real decreto protegerá a los pasajeros de las ambulancias asistenciales que estén acondicionadas para permitir la asistencia técnico-sanitaria en ruta, siempre que se encuentren prestando un servicio de urgencia y ocupen de forma efectiva el habitáculo del paciente.

Prohibición estricta de adelantar con nieve

El reglamento introduce un cambio radical en la gestión del tráfico en autopistas y autovías cuando la circulación quede dificultada de forma manifiesta a causa de la nieve. En estas circunstancias meteorológicas adversas, quedará terminantemente prohibido realizar maniobras de adelantamiento. La flotilla de vehículos particulares y de transporte tendrá que circular de forma exclusiva por el carril de la derecha de la calzada. Esta medida busca dejar totalmente expedito el carril izquierdo para garantizar la libre circulación y el despliegue rápido de los vehículos de emergencia y de las máquinas quitanieves encargadas de la limpieza de la vía.

Creación legal del carril de emergencia

La reforma dota de entidad jurídica al concepto de "carril de emergencia" para gestionar las retenciones y los bloqueos en las vías de alta capacidad. Cuando los vehículos se detengan o circulen a paso de peatón con motivo de un atasco, los conductores tendrán la obligación de orillarse hacia los extremos de su sentido de la marcha. El objetivo es configurar un espacio central libre que permita el tránsito fluido de los vehículos de la policía y del resto de los servicios de socorro. Asimismo, cuando un vehículo deba rebasar a otros que se encuentren inmovilizados en la vía por causa de un accidente, avería o labores de mantenimiento, estará obligado a reducir su velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite de la vía y a mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros. Finalmente, la norma regula el estacionamiento de las autocaravanas, que no podrán verter fluidos ni desplegar elementos exteriores que desborden el perímetro de su planta, debiendo descansar únicamente sobre sus neumáticos. La fecha de aplicación general para estas obligaciones queda fijada para el 1 de octubre de 2026.