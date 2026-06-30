Tráfico prevé un verano récord con 104 millones de desplazamientos y activa un plan especial por el eclipse

Las carreteras españolas se preparan para uno de los veranos más concurrido de su historia reciente. La Dirección General de Tráfico (DGT) activará este viernes, 3 de julio, un despliegue sin precedentes para gestionar los 104 millones de desplazamientos previstos hasta finales de agosto, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al año anterior. A la habitual avalancha de vehículos hacia las costas se sumará este año el "efecto llamada" que provoca el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

El plan de la DGT se articulará en torno a cuatro operaciones especiales bien definidas para canalizar el tráfico, que este primer fin de semana de julio ya se dejará notar en las carreteras con casi cinco millones de viajes previstos. Del 3 al 5 de julio (Primera operación), del 31 de julio al 2 de agosto (Operación 1 de agosto), del 14 al 16 de agosto (Operación 15 de agosto) y el cierre definitivo del 28 al 31 de agosto con la Operación Retorno.

Julio asumirá una carga de 49,7 millones de trayectos, mientras que agosto se convertirá en el mes central de desplazamientos con 54,5 millones de viajes de largo recorrido.

Un eclipse total y la logística fronteriza

La gran novedad de este calendario estival es el diseño de un plan de contingencia específico para el 12 de agosto, fecha en la que un eclipse total de Sol cruzará buena parte del norte y centro peninsular. Tráfico prevé desplazamientos masivos hacia la franja de máxima visibilidad de este fenómeno astronómico, lo que obligará a implantar medidas especiales de fluidez y seguridad en los puntos de observación en las próximas semanas.

Al mismo tiempo, la red española volverá a ser el puente hacia el norte de África y Portugal. La Operación Paso del Estrecho (OPE) movilizará a más de 31.500 efectivos para coordinar el tránsito de unos 800.000 vehículos extranjeros, apoyándose en áreas de descanso y más de 2.000 cámaras de control. De forma paralela, la Operación Paso de Portugal tutelará la entrada de otros 270.000 vehículos hacia el país vecino.

Como novedad, este año en carretera los usuarios tendrán a su disposición el nuevo teléfono 018, un servicio gratuito y confidencial de ayuda y orientación psicológica, médica y legal para las víctimas de siniestros de tráfico y sus familiares, disponible los 365 días del año.

Controles reforzados contra la velocidad y el alcohol

Como es habitual ante repuntes de movilidad, Tráfico intensificará el control sobre las conductas de riesgo en las vías. Entre el 13 y el 19 de julio se desarrollará una campaña de test preventivos de alcohol y drogas, mientras que del 17 al 23 de agosto los radares se centrarán en la velocidad, un factor crítico implicado en una de cada cinco muertes en carretera. Los fines de semana contarán además con un seguimiento especial para el colectivo de motoristas.