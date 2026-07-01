El cambio definitivo de la DGT para las motos: las nuevas prendas que serán obligatorias

El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación sustancial del Reglamento General de Circulación que introduce nuevas e importantes obligaciones técnicas y de equipamiento para los usuarios de motocicletas y ciclomotores. La reforma, que busca redefinir la seguridad de los denominados usuarios vulnerables de la vía, tipifica como infracción grave el incumplimiento de las nuevas prendas obligatorias, lo que conllevará una sanción económica de 200 euros para los infractores. Con esta actualización normativa, el Ministerio del Interior endurece los requisitos físicos de circulación tanto en entornos urbanos como en vías interurbanas.

Guantes y calzado cerrado obligatorios

La nueva regulación establece que será obligatorio el uso de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores cuando circulen por vías interurbanas. Asimismo, la normativa impone la obligación de utilizar calzado cerrado en todo tipo de vías, incluyendo los trayectos urbanos. Ambas conductas —circular sin los guantes reglamentarios en carretera o hacerlo con calzado abierto en cualquier escenario— se consideran infracciones graves y estarán penalizadas con una multa de 200 euros. En el plano técnico, la entrada en vigor de la obligación de los guantes de protección homologados quedará supeditada a una futura orden ministerial que regule sus especificaciones técnicas específicas; provisionalmente, se autoriza el uso de los guantes de protección con las características habituales del mercado actual.

Cascos homologados y chalecos para repartidores

El texto final aprobado por el Gobierno modifica los requisitos exigidos para las prendas de la cabeza en los vehículos de menor cilindrada. A partir de la aplicación de la norma, los cascos de protección de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar obligatoriamente homologados y ya no será suficiente con que estén simplemente certificados. Por su parte, los profesionales del reparto que desarrollen su actividad laboral a bordo de una motocicleta o ciclomotor, conocidos como riders, tendrán la obligación estricta de vestir un chaleco reflectante en todo momento durante su jornada laboral, independientemente de las condiciones de visibilidad. El incumplimiento de esta medida para los repartidores también se sancionará con 200 euros.

Circulación por el arcén en caso de atasco

Como contrapartida al incremento de las exigencias de seguridad, la reforma introduce una modificación histórica en las normas de fluidez del tráfico que beneficia directamente a este colectivo. El reglamento permitirá de forma expresa la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico. No obstante, esta maniobra quedará limitada por dos condiciones estrictas: no se podrá exceder la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y el tramo en cuestión deberá contar con una señalización previa específica que habilite dicha posibilidad. El calendario de implantación general de este paquete de medidas fija la fecha de entrada en vigor para el 1 de octubre de 2026, salvo la exigencia de los cascos homologados de ciclomotor, que se demorará hasta el 1 de octubre de 2027.