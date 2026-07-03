La DGT activa la primera Operación Verano con 4,8 millones de desplazamientos este fin de semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes a las 15:00 horas la primera gran operación especial del verano, un dispositivo que se prolongará hasta la medianoche del domingo 5 de julio y durante el que se esperan 4,8 millones de desplazamientos por carretera.

Según ha informado la DGT, en datos recogidos por EFE, esta primera fase del operativo coincide con el inicio de las vacaciones de muchos conductores que arrancan su descanso en julio, además de los habituales desplazamientos de fin de semana, lo que incrementará notablemente la circulación en las principales vías de salida de las grandes ciudades.

Las mayores complicaciones de tráfico se prevén en las carreteras que conectan con destinos turísticos de costa, zonas de montaña y segundas residencias, especialmente durante la tarde del viernes, la mañana del sábado y la tarde del domingo por el retorno.

El dispositivo especial de verano se mantendrá activo hasta el próximo 31 de agosto. En ese periodo, Tráfico calcula que se producirán más de 104 millones de viajes de largo recorrido, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al verano del año pasado.

Del total de desplazamientos previstos, 49,7 millones se concentrarán en julio, mientras que 54,5 millones tendrán lugar en agosto, mes tradicionalmente marcado por un mayor volumen de tráfico en las carreteras españolas.

Además de la operación que comienza este viernes, la DGT ha previsto otras tres fechas especialmente sensibles. La primera será la operación especial del 1 de agosto, entre el 31 de julio y el 2 de agosto; la segunda coincidirá con el puente del 15 de agosto, del 14 al 16; y la tercera será la operación retorno de final de verano, entre el 28 y el 31 de agosto.

Refuerzo de controles

Durante julio y agosto, Tráfico intensificará además las campañas de vigilancia para reducir la siniestralidad. Habrá controles específicos de motocicletas durante los fines de semana, así como campañas centradas en el exceso de velocidad y en el consumo de alcohol y drogas.

La DGT también ha recordado que este verano incorpora novedades relevantes para los conductores. Se trata del primer periodo estival en el que resulta obligatoria la baliza V-16 para señalizar incidencias en carretera. También se ha habilitado el teléfono 018 de atención a víctimas de tráfico.

A estas medidas se suman dispositivos especiales de regulación previstos por el eclipse solar, ante el posible aumento de desplazamientos vinculado a este fenómeno.

Llamamiento a la prudencia

Desde Tráfico insisten en que la prudencia sigue siendo el principal factor para evitar accidentes en carretera. La DGT recomienda planificar cada desplazamiento con antelación, escoger la ruta más segura y consultar el estado del tráfico antes de salir.

Los conductores pueden informarse en tiempo real a través de los canales oficiales de la DGT, sus redes sociales, boletines de radio y televisión y mediante el teléfono 011.