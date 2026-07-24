¿Es legal dormir en el coche? Esto es lo que dice la norma

Dormir en el coche es una práctica habitual entre muchos conductores durante los viajes, pero no siempre está permitido. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que la clave está en distinguir entre pernoctar y acampar, ya que solo la primera opción está permitida con carácter general.

La Instrucción PROT 2023/14 de la DGT establece que una persona puede pasar la noche en el interior de un vehículo siempre que este esté correctamente estacionado y la actividad no trascienda al exterior.

Cuándo puedes dormir en el coche

Según Tráfico, dormir en el coche no constituye una infracción si el vehículo permanece correctamente aparcado, sin invadir las marcas viales ni superar el tiempo máximo de estacionamiento cuando exista esa limitación.

Además, no se puede desplegar ningún elemento fuera del vehículo, como toldos, mesas, sillas, calzos, soportes de estabilización o cualquier otro objeto que ocupe espacio en la vía pública. La DGT recuerda que "estacionar no es acampar", ya que esta última actividad está regulada por la normativa turística de cada comunidad autónoma y por las ordenanzas municipales.

Dónde y no está permitido pernoctar

En términos generales, se puede dormir dentro del coche en zonas de aparcamiento público donde no exista una prohibición expresa, áreas de descanso de las carreteras, aparcamientos privados con autorización del propietario y autocaravanas correctamente estacionadas, siempre que no se desplieguen elementos exteriores.Sin embargo, esta posibilidad puede estar limitada por las ordenanzas de cada municipio.

Existen lugares donde la normativa suele impedir la pernoctar o establecer restricciones específicas, como espacios naturales protegidos, playas o zonas costeras con regulación municipal y municipios que prohíban expresamente dormir dentro de vehículos estacionados. Por este motivo, la DGT recomienda consultar siempre la normativa local antes de pasar la noche en un vehículo.

Cuándo pasa a ser una acampada y multas

La situación cambia cuando el conductor convierte el estacionamiento en una acampada. Se considera que existe acampada cuando se ocupan espacios fuera del perímetro del vehículo, por ejemplo instalando toldos, mesas, sillas o cualquier otro elemento exterior, así como cuando se vierten líquidos o se generan molestias. En estos casos, las sanciones dependen de la comunidad autónoma o del ayuntamiento.

Dormir dentro del coche, por sí solo, no conlleva ninguna multa si se cumplen las condiciones establecidas por la DGT. No obstante, si el vehículo está mal estacionado, la sanción puede alcanzar los 200 euros, mientras que acampar en un lugar no autorizado puede suponer multas de entre 60 y 600 euros, dependiendo de la normativa aplicable. En espacios naturales protegidos, las sanciones pueden ser superiores.

Más allá de la normativa, se recuerda que pasar la noche dentro de un coche también puede implicar algunos riesgos. Entre ellos figuran la falta de ventilación, las temperaturas extremas, la menor seguridad frente a robos y un descanso de peor calidad debido a la postura o al reducido espacio disponible.