El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo ha dictado una sentencia que pone freno a la política sancionadora de la Dirección General de Tráfico (DGT) en lo referente a un matiz importante cuando un vehículo tiene la ITV caducada.

El fallo anula de forma íntegra una multa de 200 euros impuesta a un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública con la inspección vencida, al determinar que la normativa vigente solo permite sancionar este hecho si el automóvil está en circulación.

El caso se remonta a la denuncia efectuada contra una furgoneta aparcada y con el conductor ausente. La defensa legal alegó con éxito que la Administración vulneró el principio de legalidad y tipicidad (recogido en el artículo 25.1 de la Constitución Española), ya que se pretendía sancionar una conducta que no encaja de forma explícita en el tipo infractor descrito por la ley. Una conducta —la de multar a un vehículo con la ITV caducada estando estacionado— habitual en nuestro país.

De acuerdo con el magistrado, los preceptos recogidos en la Ley de Tráfico y el Reglamento General de Vehículos vinculan la obligatoriedad de la ITV directamente con el acto de la conducción. La normativa castiga expresamente el "circular", por lo que sancionar a un coche que se encuentra correctamente estacionado carece de cobertura legal clara.

Las claves de la resolución judicial

El fin de la ITV es garantizar la seguridad vial minimizando fallos mecánicos mientras se circula, riesgo que no existe si el coche está parado. Mantener un vehículo estacionado sin la inspección en vigor no se encuentra tipificado textualmente como infracción administrativa en materia de tráfico.

Esta resolución judicial choca de forma directa con la práctica habitual de la DGT y de múltiples policías locales, que recurren con frecuencia al uso de cámaras de vigilancia automatizadas y lectores de matrículas para multar de forma masiva a vehículos estacionados. Los expertos recuerdan que, de seguir adelante esta interpretación de la ley, las administraciones se verán obligadas a reformar el redactado legal o a detener de inmediato las sanciones a coches aparcados.

Aunque una sentencia de un juzgado de lo contencioso no genera jurisprudencia de obligado cumplimiento para el resto del país, sí establece una vía argumental sólida y fundamentada para que otros conductores de toda España puedan recurrir estas multas con éxito.