Dónde están los nuevos radares que la DGT ha colocado para cazar a los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad que se desarrollará hasta el próximo domingo 9 de agosto. El dispositivo, en el que participarán la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las Policías Autonómicas y Locales que se adhieran, coincide con uno de los momentos de mayor intensidad circulatoria del verano y estará acompañado de la entrada en funcionamiento de cinco nuevos puntos de control de velocidad.

Durante toda la semana se reforzará la vigilancia en carreteras convencionales, autopistas, autovías y vías urbanas, con especial atención a los tramos donde la velocidad constituye un mayor factor de riesgo y donde se concentra un mayor número de siniestros.

La campaña forma parte de una iniciativa coordinada por la asociación europea Roadpol (European Roads Policing Network), en la que participan distintos países para reforzar la vigilancia de la velocidad y reducir la siniestralidad vial.

🚨 Del 3 al 9 de agosto, la DGT activa campaña de vigilancia de velocidad. El exceso o velocidad inadecuada reduce tu reacción, alarga la frenada y agrava los siniestros. Adapta tu velocidad a vía, vehículo y momento. Una velocidad segura salva vidas.#Campaña de Velocidad pic.twitter.com/p1u2eT8qj1 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 3, 2026

Cinco nuevos radares en Soria, Segovia y Albacete

Coincidiendo con el inicio de la campaña, la DGT ha incorporado cinco nuevos puntos de control de velocidad: un radar fijo y dos radares de tramo bidireccionales. El radar fijo está situado en la carretera CL-101, en la provincia de Soria, a la altura del punto kilométrico 7,020.

Los otros cuatro dispositivos corresponden a dos radares de tramo bidireccionales. Uno de ellos controlará la velocidad en la N-110, en Segovia, entre los puntos kilométricos 158,700 y 161,300 en ambos sentidos de la circulación. El segundo estará ubicado en la CM-412, en Albacete, entre los kilómetros 202,500 y 208,150, también en ambos sentidos.

Todos los dispositivos estarán debidamente señalizados y su ubicación ya figura en la página web de la DGT y en los servicios de información al tráfico. Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que superen los límites de velocidad recibirán únicamente una notificación informativa. Transcurrido ese periodo, los excesos serán denunciados y sancionados.

El organismo señala que circular a una velocidad excesiva reduce el tiempo de reacción, aumenta la distancia de frenado y agrava las consecuencias cuando se produce un accidente. Asimismo, recuerda que superar los límites de velocidad puede conllevar multas de entre 100 y 600 euros, la pérdida de hasta seis puntos del permiso de conducir y, en los casos previstos en el artículo 379 del Código Penal, penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del permiso de conducción.