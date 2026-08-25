La UE cambia el carné: bastará un curso de 7 horas para conducir coches manuales

Obtener el permiso de conducir con un coche automático podría dejar de ser una vía limitada exclusivamente a los vehículos sin embrague. La nueva normativa europea contempla un cambio relevante en el sistema actual: quienes aprueben el examen práctico con un automóvil automático podrán acceder a la conducción de vehículos con cambio manual mediante un curso adicional de siete horas, sin necesidad de volver a enfrentarse a un segundo examen práctico.

La medida forma parte de la Directiva (UE) 2025/2205 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 22 de octubre de 2025. El objetivo es adaptar los permisos de conducción a la evolución tecnológica del automóvil, en un contexto marcado por el avance de los vehículos híbridos y eléctricos, que utilizan sistemas de transmisión automática.

Hasta ahora, en España, un conductor que obtiene el permiso B examinándose con un vehículo automático queda sujeto al denominado código 78. Esta limitación impide conducir vehículos con cambio manual. Para eliminarla, actualmente es necesario superar una nueva prueba práctica con un coche equipado con transmisión mecánica.

¿Sacarte el carné en automático? ⚡️ ℹ️ Examinarte sin marchas ya no te impedirá llevar manuales: bastará un curso extra de 7 h. 🚗 La revista de @DGTes analiza cómo la electrificación y los cambios normativos aceleran la transición al cambio automático.https://t.co/rbOx2ONynW pic.twitter.com/x8hzJi4PrR — Ministerio del Interior (@interiorgob) August 24, 2026

Siete horas para dar el salto

La reforma plantea un sistema mucho más sencillo. El conductor que haya obtenido el permiso con un coche automático podrá realizar un curso específico de siete horas centrado en el manejo y control de la transmisión mecánica. Una vez completada esta formación, podrá conducir tanto vehículos automáticos como manuales sin tener que repetir el examen práctico ante la autoridad competente.

El curso se desarrollará en vías públicas y estará orientado a que el conductor adquiera las habilidades necesarias para manejar correctamente el embrague, la caja de cambios y el resto de elementos propios de un automóvil manual.

El cambio supone, por tanto, una transformación importante del actual modelo de formación. El examen con automático dejaría de ser una elección que condiciona de manera permanente el tipo de vehículo que puede conducir una persona y pasaría a convertirse en una puerta de entrada más flexible al permiso de conducir.

España todavía tendrá que esperar

Aunque la directiva europea ya está en vigor desde el 25 de noviembre de 2025, el nuevo sistema no se puede aplicar automáticamente en España. Al tratarse de una directiva y no de un reglamento de la Unión Europea de aplicación directa, cada Estado miembro debe trasladar sus disposiciones a su legislación nacional.

El plazo para aprobar las normas de transposición llega hasta el 26 de noviembre de 2028, mientras que la fecha límite para la aplicación general de la nueva regulación se sitúa en el 26 de noviembre de 2029.

La propia Dirección General de Tráfico comenzó a explicar las claves de la reforma en junio de 2026, utilizando la expresión "cuando entre en vigor la nueva normativa". Por ahora, por tanto, el código 78 continúa aplicándose y quien quiera obtener el permiso sin esa restricción debe seguir examinándose con un vehículo manual.

El automático gana terreno

La reforma podría acelerar una tendencia que ya está transformando el mercado del automóvil y también el de las autoescuelas. Según la DGT, menos del 5 % de los alumnos españoles se examina actualmente con un coche automático. Una de las principales razones es precisamente la limitación que supone el código 78.

Sin embargo, el avance de la electrificación puede cambiar rápidamente este escenario. Los vehículos eléctricos son automáticos y cada vez son más habituales los híbridos con sistemas de transmisión que prescinden del cambio manual convencional.

Sergio Olivera, secretario general de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), considera que la llegada del nuevo sistema podría convertir el automático en "la puerta de entrada principal a la conducción".

La modificación también cuenta con argumentos relacionados con la seguridad. La transmisión automática reduce la carga mental del conductor al eliminar la necesidad de coordinar continuamente embrague, acelerador y cambio de marchas. De este modo, el alumno puede concentrar una mayor parte de su atención en el tráfico, las señales y las circunstancias de la vía.

Además, los sistemas automáticos modernos seleccionan de forma electrónica la relación adecuada en función de parámetros como la velocidad y la demanda de potencia, lo que puede contribuir a optimizar el consumo y reducir las emisiones.

Si España completa la transposición en los próximos años, los aspirantes al permiso B tendrán ante sí una alternativa mucho más flexible: aprender a conducir con un automático y, con solo siete horas adicionales de formación, poder dar posteriormente el salto a los vehículos manuales.