Arranca la operación retorno: 6,8 millones de viajes bajo la lupa de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha diseñado un dispositivo especial para hacer frente a la operación retorno del verano, que arranca este viernes y se extenderá hasta el próximo lunes 31. Según los datos facilitados por el organismo que dirige Pere Navarro se esperan 1,2 millones de desplazamientos de largo recorrido únicamente en las carreteras de la Comunidad de Madrid.

A nivel nacional, las estimaciones apuntan a un total de 6.880.000 movimientos vehiculares. Esta fase final del periodo estival se caracteriza por la coincidencia del retorno escalonado desde los distintos destinos turísticos hacia los grandes núcleos urbanos, sumado a las salidas propias del fin de semana.

Además, hay que tener en cuenta que este año la vuelta a casa confluye con un evento deportivo de gran magnitud: el Gran Premio de Aragón de MotoGP. Este acontecimiento generará una alta afluencia de turismos y motocicletas en las vías que conectan con el circuito, tanto en la ida como en la vuelta. A todo ello se añade el habitual paso de vehículos con matrícula extranjera que cruzan la península ibérica de regreso a sus países de origen en el resto de Europa.

🚗 Del 28 al 31/8, DGT pone en marcha la Operación Retorno. Si vuelves de vacaciones, planifica el viaje, evita las horas de mayor intensidad de tráfico y realiza descansos durante el trayecto. El mejor final del verano es llegar a casa seguro.#OperaciónRetorno #VolvamosTodos pic.twitter.com/M5krWlo9LM — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 28, 2026

Para garantizar la seguridad en las carreteras, la DGT desplegará todos sus recursos disponibles. El dispositivo contará con los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como con el personal de los Centros de Gestión de Tráfico y los operarios encargados del mantenimiento de las vías. Todo este capital humano trabajará en coordinación con los servicios de emergencias para atender cualquier eventualidad.

En el apartado técnico, el control será exhaustivo. Se utilizarán radares fijos y móviles para vigilar los excesos de velocidad, junto con el apoyo aéreo de los helicópteros Pegasus y drones. Asimismo, patrullas en motos camufladas y furgonetas pondrán especial atención al uso indebido del teléfono móvil y a la correcta utilización del cinturón de seguridad.

Como medidas adicionales para aliviar los puntos más conflictivos, Tráfico procederá a la instalación de carriles reversibles y adicionales mediante conos y señalización específica durante las horas punta. Del mismo modo, se ha ordenado la paralización de las obras en la red viaria, se restringirá la circulación de camiones de mercancías peligrosas y se limitará la celebración de pruebas deportivas que requieran ocupar la calzada.

En cuanto a las previsiones de circulación, los problemas comenzarán desde la tarde del viernes, con un tráfico denso en las salidas de las grandes ciudades. El sábado por la mañana continuarán las complicaciones por los desplazamientos cortos hacia segundas residencias, mientras que el domingo entre las 16:00 y las 23:00 horas se registrarán las mayores intensidades de retorno. El lunes, último día del mes, el flujo de vuelta será constante durante toda la jornada, aunque más diluido por el adelanto de muchos viajeros.