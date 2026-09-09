¿Qué significan los círculos blancos que la DGT está pintando en las curvas?

La Dirección General de Tráfico está introduciendo una nueva señalización en determinadas curvas de las carreteras para orientar a los motoristas. Se trata de pequeños círculos blancos pintados sobre el asfalto junto a la línea central.

Las marcas están situadas en el interior de las curvas, junto al eje que separa los dos sentidos de circulación. Su función es servir como referencia visual para que los conductores de vehículos de dos ruedas mantengan una trayectoria más alejada de la línea divisoria.

La indicación es sencilla: los motoristas deben circular por el lado exterior de los círculos y no pasar por encima de ellos. La medida busca evitar que, al tomar una curva, parte del cuerpo del conductor pueda sobrepasar el eje de la calzada aunque las ruedas permanezcan dentro de su carril.

Según la Dirección General de Tráfico, estas marcas se realizan con pintura especial de alta adherencia. Por ello, pisarlas accidentalmente no supone un riesgo de pérdida de control para los vehículos de dos ruedas. La señalización está pensada especialmente para las curvas en las que la trayectoria puede llevar al conductor a aproximarse demasiado a la línea central y acercarse al carril contiguo.

Estas señales se están colocando en las curvas consideradas más peligrosas de la red vial. La actuación se centra especialmente en las carreteras convencionales de doble sentido, donde se concentra la mayor parte de los accidentes graves de motoristas, según la información facilitada.

La nueva señalización se enmarca en las medidas dirigidas a proteger a los usuarios vulnerables de la vía. El próximo 1 de octubre entrará en vigor el Real Decreto 518/2026, que actualiza el Reglamento General de Circulación con nuevas normas en materia de protección de estos usuarios.