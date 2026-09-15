¿Qué cambia en los atascos con la nueva norma de la DGT?

A partir del próximo 1 de octubre, los conductores que circulen por autopistas y autovías y se encuentren con una retención de tráfico estarán obligados a crear un carril de emergencia para facilitar el paso de los vehículos prioritarios. La medida forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación y busca establecer un protocolo común para permitir que los servicios de emergencia puedan llegar antes al lugar de un accidente o incidente.

La norma establece que, cuando haya dos carriles por sentido, el pasillo de emergencia deberá abrirse en el centro de la calzada. Los vehículos que circulen por el carril izquierdo tendrán que desplazarse lo máximo posible hacia la izquierda, mientras que los que circulen por el derecho deberán apartarse hacia la derecha.

En las autopistas y autovías que tengan tres o más carriles en el mismo sentido, el espacio para los vehículos de emergencia se formará entre el carril situado más a la izquierda y el inmediatamente contiguo. De esta manera, los usuarios que circulen por el carril izquierdo se aproximarán al margen izquierdo de la vía y los que ocupen los demás carriles se desplazarán hacia la derecha.

El objetivo es que ambulancias, vehículos de bomberos y Policía dispongan de un espacio libre por el que puedan avanzar sin tener que buscar alternativas entre los vehículos retenidos. El Gobierno señala que esta práctica ya es habitual en una docena de países europeos, donde ha demostrado una alta eficacia en los rescates viales.

La DGT avisará antes de la llegada de los servicios de emergencia

Otra de las novedades será la posibilidad de que los conductores reciban avisos sobre situaciones de emergencia para que puedan preparar el pasillo antes de que lleguen los vehículos prioritarios con sus señales acústicas y luminosas.

Esta previsión será posible porque las ambulancias, los coches de bomberos y los vehículos de Policía circulan geolocalizados y transmiten su situación a los centros de gestión correspondientes. La información permitirá a la DGT avisar a los usuarios que se encuentren cerca del punto afectado.

La implantación de estas notificaciones está prevista para finales de 2026 y se realizará a través de la plataforma DGT 3.0, que podrá hacer llegar las alertas a los vehículos que circulen cerca de una emergencia.

También habrá cambios cuando nieve

La reforma introduce además una modificación específica para las situaciones en las que la circulación por autopista o autovía se vea dificultada por la nieve. Desde el 1 de octubre estará prohibido adelantar y será obligatorio circular por el carril situado más a la derecha.

El carril izquierdo deberá quedar libre para permitir el paso de los vehículos de emergencia y de las máquinas quitanieves. La medida pretende garantizar que estos vehículos puedan desplazarse por la vía cuando las condiciones meteorológicas dificulten la circulación.

Distancia de seguridad al adelantar a un vehículo inmovilizado

El nuevo reglamento también establece las condiciones para adelantar a un vehículo que haya quedado inmovilizado en la carretera por una avería, un siniestro o por trabajos relacionados con servicios de urgencia, auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico.

Cuando ese vehículo ocupe parte del carril correspondiente al sentido de la marcha, será necesario mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 metros, incluso si para realizar la maniobra es preciso invadir el carril contrario. Además, habrá que reducir la velocidad al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite establecido en esa vía.

La reforma convierte así en obligatorio un comportamiento que hasta ahora muchos conductores ya realizaban de forma intuitiva cuando se encontraban con una retención y escuchaban aproximarse a un vehículo de emergencia.

Cómo actuar ante un atasco

Ante una situación de emergencia, la recomendación es mantener la calma y evitar movimientos bruscos. Los conductores deberán reducir la velocidad progresivamente, conservar la distancia de seguridad y desplazarse hacia el lado que corresponda según el carril por el que circulen.

Quienes estén en el carril izquierdo deberán aproximarse hacia la izquierda, mientras que los usuarios del resto de carriles tendrán que abrirse hacia la derecha. El pasillo debe quedar libre entre los carriles, y no utilizarse el arcén como vía de paso. También será necesario seguir en todo momento las indicaciones de los agentes o del personal de emergencia.