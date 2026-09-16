El 77% de las averías de coche en verano son por motor, neumáticos o batería

Las incidencias relacionadas con el motor, los neumáticos y la batería concentraron el 77% de las asistencias del RACE (Real Automóvil Club de España) durante los dos principales meses de este verano —julio y agosto— en las carreteras españolas.

Así se desprende del Barómetro de Averías del RACE, difundido este miércoles. En julio y agosto hubo un récord de 102 millones de viajes por carretera y 240 personas murieron en siniestros, mientras que otras 926 necesitaron hospitalización, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

El barómetro, elaborado a partir de las 120.248 asistencias gestionadas por el RACE en esos dos meses, señala que las averías de motor ocuparon la primera posición (31,5% del total), seguidas de las incidencias de neumáticos (24,8%) y los fallos de batería (20,7%).

Cabe destacar que las incidencias relacionadas con los neumáticos subieron 3,3 puntos porcentuales más respecto a julio y agosto del año pasado, mientras que las de motor y batería bajaron 2,7 puntos cada una.

Los datos muestran que las averías mecánicas y los problemas relacionados con el mantenimiento continúan concentrando la mayoría de las intervenciones, al tiempo que los neumáticos reducen su distancia respecto a las averías de motor.

El contexto meteorológico pudo contribuir parcialmente a esta evolución, según el RACE, pues este verano se han registrado 61 días bajo ola de calor en la España peninsular y Baleares, récord histórico según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"Las altas temperaturas ambientales y del firme, combinadas con desplazamientos prolongados, una elevada carga del vehículo, una presión incorrecta o un desgaste previo, aumentan la exigencia térmica y mecánica sobre los neumáticos y pueden acelerar su deterioro", según el RACE.

Por ello, el RACE recomienda comprobar la presión de los neumáticos en frío y ajustarla a los valores indicados por el fabricante, teniendo en cuenta la carga del vehículo, así como revisar la profundidad del dibujo y comprobar que no existan cortes, grietas, bultos, deformaciones o desgastes irregulares.