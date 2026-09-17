26 millones de conductores suspenderían hoy el examen teórico de Tráfico

El 91,9% de los conductores españoles -cerca de 26 millones- suspenderían hoy el examen teórico y solo un 8,1% aprobaría al fallar un máximo de tres preguntas. Además, ocho de cada 10 cree que sacarse el carné de conducir es caro y el 77% no ha recibido formación vial alguna tras obtenerlo.

Esas son algunas conclusiones del estudio Suspensos con carné. ¿Aprobarías hoy el carné de conducir?, elaborado por la Fundación Línea Directa y presentado este jueves en una rueda de prensa telemática por la directora general de esa entidad, Mar Garre.

El estudio se basa en un examen teórico con preguntas reales contestadas entre los pasados 3 y 10 de agosto por 1.700 conductores de toda España, así como en datos de siniestralidad y suspensos de exámenes teóricos de la Dirección General de Tráfico (DGT), y una encuesta realizada a 1.700 automovilistas.

Para obtener el carné de conducir de clase B (el más común y que faculta a manejar coches), es necesario residir en España, no estar privado del derecho a conducir, reunir ciertas aptitudes psicofísicas, tener al menos 18 años, ser declarado apto por la DGT y pagar las tasas correspondientes.

El examen teórico es tipo test y consta de 30 preguntas a contestar en 30 minutos, con un máximo de tres fallos y tres opciones por cuestión con una única respuesta correcta. El práctico dura de 25 a 35 minutos en vías abiertas y con examinador.

La tasa real de aprobados en el examen teórico de conducir fue del 51% en 2024, según datos de la DGT, con los porcentajes de aptos más altos en Zamora (61%) y Jaén (60%), y más bajos en Las Palmas de Gran Canaria y Segovia (42%).

Más de 10 fallos

El estudio de la Fundación Línea Directa indica que el 91,9% de los conductores españoles (más de 26 millones) suspenderían el examen teórico si lo hicieran hoy, con lo que solo un 8,1% aprobaría al fallar como mucho tres preguntas.

El 75,4% sumaría entre 4 y 10 fallos, mientras que un 16,5% erraría más de 10 preguntas, lo que supone el doble que el porcentaje de aprobados.

"Nos llama la atención que aquellos que suspenden por más de 10 fallos de 30 preguntas, son prácticamente el doble, con lo cual hay un desconocimiento grande de las nuevas normas y de la circulación, de las señales, de todo lo que conlleva seguridad a la hora de ponerse al volante", apuntó Garre.

Las áreas con más errores se centran en motos y ciclomotores (63%), las señales (30%) y la normativa vial (27%).

Los suspensos serían más altos entre las mujeres (93,3%) que entre los hombres (90,5%). Por comunidades autónomas, la media de no aptos subiría sobre todo en Canarias (95,9%), Extremadura (95,7%) y Aragón (94,8%), y bajarían en Galicia (87,1%), Asturias (88,3%) y Cataluña (89,9%).

La tasa de suspensos serían más alta entre los conductores de más de 55 años (94,5%) y de 44 a 55 años (89,8%), y más baja en los de 18 a 43 años (89,8%), es decir, aumenta con la edad probablemente por exceso de confianza, falta de reciclaje y los cambios normativos, según el estudio.

Sin embargo, una cosa es el recuerdo de las normas de tráfico y otra la conducción real porque la experiencia constituye un activo para la seguridad. En 2024, el 81,6% de los conductores se sacaron el carné hace al menos 10 años, pero el 64,5% estuvieron implicados en siniestros (17,1 puntos porcentuales menos), según datos de la DGT.

Mientras, esa tasa de siniestralidad subió entre los conductores con hasta un año de experiencia (3,6 puntos más), de dos a tres (3,3 puntos más), de cuatro a cinco años (2,9 puntos) y de 6 a 10 años (7,3 puntos).

Actualización de conocimientos

Por otro lado, el estudio incluye una encuesta realizada a 1.700 conductores. El 53% ve más difícil el examen práctico (aunque un 28% se sentía preparado cuando se sacó el carné) y el 80% considera caro obtener el permiso (el coste puede superar los 1.000 euros con 20 clases prácticas).

Además, el 77% no han vuelto a recibir ninguna clase de formación vial y otro 10% ha recibido información ocasional, no un curso reglado.

No obstante, el 84% considera necesario reciclarse en seguridad vial, sobre todo lo relacionado con las nuevas normas de tráfico, la reacción ante imprevistos y la conducción ante condiciones meteorológicas adversas, aunque hay una cierta "autoconfianza", según Garre, porque un 39% lo restringiría a los más veteranos.

Por último, el 50% de los conductores españoles son contrarios al 'carné joven', esto es, que los jóvenes de 17 años puedan sentarse ante el volante si lo hacen acompañados de un conductor experimentado y hasta que cumplan la mayoría de edad.

Esa es una de las novedades de la última reforma de la directiva sobre el permiso de conducción en la UE, que entró en vigor en noviembre de 2025 y que los países comunitarios deben incorporar a sus legislaciones nacionales en un plazo máximo de tres años.