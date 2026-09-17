Investigan a un conductor drogado que recorrió siete kilómetros en sentido contrario por la A-32

La alerta saltó el pasado 31 de agosto, cuando la Central de Tráfico de la Guardia Civil de Jaén comenzó a recibir un goteo constante de llamadas de emergencia. Numerosos conductores informaban, aterrorizados, de un vehículo que avanzaba a gran velocidad por los carriles en sentido Bailén de la A-32, pero en dirección hacia Albacete.

Para frenar la trayectoria y evitar una tragedia mayor, patrullas de los destacamentos de Baeza y Villacarrillo procedieron a cortar drásticamente la circulación. La incursión terminó a los siete kilómetros, cuando el vehículo sufrió un accidente en solitario. Su único ocupante tuvo que ser rescatado y evacuado de urgencia por los servicios sanitarios tras el impacto.

Cargado con ketamina

Las sospechas de los agentes se confirmaron tras someter al implicado a un test de tóxicos. El informe del laboratorio de referencia detectó una concentración superior a 500 mg/ml de ketamina en su organismo.

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales lo investiga ahora como presunto autor de dos delitos del Código Penal: uno por conducción temeraria con peligro manifiesto para las personas y otro por circular bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Las penas a las que se enfrenta suman hasta dos años y medio de prisión y la retirada del carné durante seis años.

Finalmente, la Guardia Civil ha apelado a la colaboración ciudadana recordando que, en caso de presenciar un hecho similar, deben llamar de inmediato a los teléfonos de emergencias 062 o 112 para minimizar riesgos. Asimismo, aconsejan que, si se comete este error de forma involuntaria, se detenga el vehículo lo antes posible fuera de la calzada, se avise a emergencias y se espere la llegada de los servicios de auxilio.