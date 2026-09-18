La OCU avisa de multas de hasta 1.220 euros por usar patinetes sin seguro ni registro

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una seria advertencia a los usuarios de vehículos de movilidad personal. Según esta entidad, aquellos ciudadanos que decidan desplazarse con un patinete eléctrico sin inscribir en la DGT ni contar con la preceptiva póliza se enfrentan a severas penalizaciones económicas que pueden alcanzar los 1.220 euros en total. Esta medida busca ordenar un sector que ha crecido exponencialmente en las calles españolas durante los últimos años.

El desglose de estas sanciones revela el endurecimiento de la normativa vigente. La ausencia de inscripción en el Registro de la Dirección General de Tráfico conlleva una infracción de entre 202 y 610 euros. A esta cifra se le debe sumar una cantidad idéntica por carecer del aseguramiento obligatorio. En caso de que el conductor disponga de una póliza pero esta no se encuentre en vigor, la penalización oscilará entre los 250 y los 800 euros. Además, las autoridades podrán proceder a la inmovilización y retirada al depósito municipal del vehículo.

Más allá de las multas administrativas, la Organización subraya el grave riesgo patrimonial que asume quien circula desprovisto de cobertura. En caso de siniestro, el coste de asumir la responsabilidad civil frente a terceros puede superar con facilidad los 200.000 euros, e incluso alcanzar el medio millón de euros si el accidente provocara lesiones de carácter grave. Por ello, contar con un seguro no solo responde a un imperativo legal, sino a una cuestión de elemental prudencia financiera.

Para evitar estos contratiempos, es fundamental cumplir con los trámites exigidos por el Real Decreto 52/2026. El proceso burocrático es accesible si el vehículo está previamente certificado: la tasa de registro en Tráfico supone un desembolso de 8,67 euros, a los que se añaden 20 euros por la impresión de la etiqueta identificativa homologada. Sin embargo, si el modelo no cuenta con homologación de fábrica, el propietario deberá acudir a un laboratorio autorizado, lo que encarecerá notablemente el procedimiento.

Respecto al mercado asegurador, la contratación de una póliza adecuada supone una inversión anual de entre 60 y 160 euros. La OCU recomienda que, además de la cobertura a terceros, los usuarios contraten garantías que incluyan los daños propios del conductor en caso de ser el responsable del siniestro. Resulta igualmente aconsejable añadir cláusulas frente a robos, incendios o desperfectos del propio aparato, asegurando así una protección integral.

Finalmente, es preciso recordar otras restricciones operativas de suma importancia. Aunque la edad mínima de conducción se establece en los 15 años, está terminantemente prohibido llevar pasajeros, lo cual se castiga con 100 euros. Tampoco está permitido circular por las aceras ni prescindir del casco a partir del próximo 1 de octubre, faltas penadas con 200 euros. Además, la normativa exige el uso de prendas reflectantes en condiciones de baja visibilidad y, desde el 1 de octubre de 2027, será obligatorio mantener las luces encendidas permanentemente.