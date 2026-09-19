Se acaba la excepción histórica del cinturón para taxistas, repartidores y profesores de autoescuela

A partir del próximo 1 de octubre se acaba una medida que excepcionalmente para profesionales de la conducción, ha sido opcional durante décadas. Taxistas, repartidores de mercancías y profesores de autoescuela estarán obligados a abrocharse el cinturón de seguridad cuando circulen por entorno urbano, una modificación aprobada el pasado mes de junio en el marco del renovado Reglamento General de Circulación de la DGT.

El cambio normativo ha generado opiniones divididas entre los profesionales, especialmente en el sector del taxi, donde la medida se ha recibido entre la resignación, el hábito previo de algunos y, sobre todo, la preocupación de los más veteranos. En ciudades como Barcelona, muchos conductores señalan lo engorroso que resulta abrocharse y desabrocharse continuamente al entrar y salir del coche a lo largo de extensas jornadas al volante.

Sin embargo, la crítica más popular dentro del colectivo no radica en la incomodidad, sino en el temor a sufrir robos o agresiones por parte de pasajeros. Desde el sector advierten de que la banda de seguridad limita la capacidad de respuesta física en situaciones de tensión. "Quita maniobrabilidad" y capacidad de reacción si un cliente intenta un ataque desde el asiento trasero, explica Jorge a EFE, taxista que trabaja habitualmente en el centro de Barcelona.

Esta inquietud es compartida por la representación sindical, que apunta a las diferencias según la franja horaria. Antoni Servós, presidente del Sindicato del Taxi de Cataluña, reconoce que la exención previa era una "anomalía normativa", aunque defiende que la regla anterior funcionaba bien. Según Servós, es en los turnos nocturnos donde se concentra "el núcleo de compañeros en contra de esta medida", ya que durante las madrugadas las situaciones de riesgo se multiplican y llevar el cinturón no hace más que "aumentar la situación de vulnerabilidad del taxista".

En el lado opuesto de la balanza se encuentran los conductores más jóvenes o quienes trabajan en turno de día, un perfil mucho más receptivo a la medida. Es el caso de Juan, un taxista que defiende con firmeza el uso del dispositivo tras haber comprobado sus beneficios de primera mano: asegura que el cinturón le "ha salvado la vida en dos ocasiones" y recalca que, al pasar tantas horas en la carretera, el riesgo de sufrir un accidente de tráfico es considerablemente mayor.

Para velar por el cumplimiento de la ley y evitar sorpresas, los organismos sectoriales ya han comenzado sus campañas de información. Desde el IMET recuerdan que la seguridad debe ser la "prioridad absoluta" tanto para profesionales como para clientes, por lo que utilizarán sus canales internos para avisar a los más de 14.000 taxistas del área metropolitana de Barcelona. Quienes olviden abrocharse el cinturón a partir de octubre se enfrentarán a las sanciones estandarizadas por la DGT: 200 euros de multa y la detracción de cuatro puntos del carnet de conducir.