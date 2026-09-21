Nueva norma de Tráfico: ciclistas por el centro del carril y multas de 200 euros a los 'riders'

Todos los ciclistas deberán llevar casco cuando circulen por carreteras a partir del próximo 1 de octubre, fecha en la que entrará en vigor el nuevo Reglamento General de Circulación. La norma introduce diferentes modificaciones destinadas especialmente a reforzar la protección de los usuarios vulnerables de las vías, entre ellos peatones, ciclistas, motoristas, ciclomotoristas y conductores de vehículos de movilidad personal.

Una de las principales novedades para los ciclistas será la eliminación de las excepciones que permitían circular sin casco en determinadas circunstancias. El nuevo Reglamento suprime las exenciones relacionadas con las pendientes ascendentes prolongadas y con las condiciones extremas de calor.

De esta manera, todos los ciclistas tendrán que utilizar casco cuando circulen por vías interurbanas, independientemente de esas circunstancias. La medida ya había sido anunciada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una comparecencia en el Congreso en marzo de 2021. En aquella intervención señaló que el casco sería obligatorio en carretera «sin excepciones».

El Reglamento también establece requisitos específicos para los trabajadores que realizan su actividad en bicicleta. Los llamados riders deberán utilizar siempre casco de protección y chaleco reflectante cuando trabajen en bicicleta. El incumplimiento de esta obligación podrá suponer una multa de 200 euros.

Cambios en los adelantamientos

La nueva normativa también modifica las condiciones que deberán cumplir los conductores cuando adelanten a un ciclista en carretera. El vehículo que realice la maniobra tendrá que reducir su velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite de la vía.

Cuando la carretera disponga de más de un carril por sentido, el conductor deberá realizar además el adelantamiento cambiando completamente de carril. En cualquier caso, tendrá que mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros respecto a la bicicleta.

Estas medidas forman parte de las modificaciones destinadas a aumentar la seguridad de los ciclistas durante los desplazamientos por carretera.

Los ciclistas podrán ocupar el centro del carril

El nuevo Reglamento también contempla cambios para la circulación de bicicletas dentro de las ciudades. Los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril, una disposición orientada a mejorar su seguridad frente a los vehículos a motor.

Los conductores deberán mantener además una distancia de seguridad de al menos cinco metros respecto a la bicicleta que circule delante de ellos.

La reforma incorpora también una regulación específica para determinadas calles urbanas. En las vías de un único carril y con una velocidad máxima limitada a 30 km/h se contempla la posibilidad de que las bicicletas circulen en sentido contrario al de los vehículos a motor.

Una reforma centrada en los usuarios vulnerables

El nuevo Reglamento General de Circulación entrará en vigor el jueves 1 de octubre y afectará especialmente a los usuarios considerados vulnerables. Además de las nuevas obligaciones y condiciones para los ciclistas, la reforma incluye modificaciones relacionadas con otros colectivos y medios de transporte, como las motocicletas, los patinetes eléctricos y los vehículos de movilidad personal.

En el caso de las bicicletas, las principales novedades se centran en el uso obligatorio del casco en carretera sin las excepciones existentes hasta ahora, las condiciones para adelantar a los ciclistas y las nuevas reglas de circulación en las ciudades.