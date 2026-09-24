Pere Navarro desmiente que la baliza V-16 deje de ser obligatoria el 1 de octubre

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha salido al paso de las recientes informaciones que circulaban por distintos canales y que apuntaban a un supuesto cambio normativo inminente. Durante una comparecencia en Madrid, el máximo responsable del organismo ha dejado claro que la baliza luminosa V-16 no perderá su carácter preceptivo el próximo 1 de octubre, fecha en la que entrará en vigor el nuevo Reglamento General de Circulación.

Estas declaraciones se han producido en el marco de una jornada organizada en la sede central de la Dirección General de Tráfico para analizar las novedades que traerá consigo la actualización del citado reglamento. Dicha reforma legislativa centra gran parte de sus modificaciones en mejorar la seguridad de los usuarios vulnerables de las vías, una categoría que engloba a peatones, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal y motoristas.

"El otro dá nos despertamos aquí con una fake news que decía: 'A partir del 1 de octubre deja de ser obligatoria la V-16'. ¿A quién se le ocurre?", ha asegurado Navarro, mostrando su incredulidad ante la falsa noticia. El responsable institucional ha insistido en que el uso de este dispositivo conectado se encuentra plenamente consolidado y que su implementación en las carreteras españolas supone todo ventajas para la seguridad de los conductores.

Cabe recordar que este sistema de señalización es obligatorio desde el pasado 1 de enero en caso de avería o siniestro para una amplia gama de automóviles, incluyendo turismos, furgonetas, autobuses y camiones. A diferencia de los tradicionales triángulos de emergencia, la nueva señalización permite al conductor advertir de una incidencia sin necesidad de abandonar el habitáculo, reduciendo así drásticamente el riesgo de atropello.

Para respaldar el éxito de la medida, el responsable del organismo ha facilitado datos concretos sobre su funcionamiento. Según las cifras oficiales, a lo largo del verano se han registrado más de 160.000 activaciones de la baliza. Al tratarse de un sistema con geolocalización, cada vez que se enciende emite una alerta que informa en tiempo real a otros vehículos sobre la presencia de un obstáculo en la calzada.

Finalmente, Navarro ha querido poner en valor el prestigio que esta innovación está adquiriendo fuera de nuestras fronteras, lamentando al mismo tiempo la tendencia a criticar las iniciativas nacionales. "En Europa ya hablan de la baliza española y aquí continuamos cuestionándonos nuestra propia existencia", ha concluido, reafirmando que el futuro de la seguridad en carretera pasa inexorablemente por mantener la legislación vigente y apostar por los avances tecnológicos.