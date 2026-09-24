Pere Navarro exige al Congreso rebajar la tasa de alcohol: "Debe primar el interés general"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha vuelto a presionar este jueves a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que den luz verde de forma urgente a la rebaja de la tasa de alcohol al volante. Durante un acto oficial, el responsable gubernamental ha lanzado un mensaje a la oposición, recordando que, a su juicio, "en las políticas públicas debe primar el interés público general sobre los intereses partidistas".

Estas declaraciones se han producido durante la intervención de Navarro en una jornada celebrada en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), cuyo objetivo principal era presentar los recientes cambios normativos introducidos en el Reglamento General de Circulación, los cuales entrarán en vigor el próximo 1 de octubre. Sin embargo, el protagonismo del evento ha recaído en su insistencia por endurecer las restricciones a los conductores.

La iniciativa a la que hace referencia el director de Tráfico proviene del Grupo Parlamentario Socialista, que ha registrado de nuevo este mismo mes en la Cámara Baja una proposición de ley para rebajar la tasa máxima permitida. El objetivo de la formación de Pedro Sánchez es fijar el límite en 0,1 miligramos por litro en aire espirado o 0,2 gramos por litro de sangre, lo que en la práctica supone una política más estricta frente al consumo de bebidas alcohólicas antes de conducir.

Cabe recordar que la nueva propuesta socialista reproduce prácticamente el contenido de una proposición anterior que ya fue rechazada por el Pleno del Congreso. En aquel momento, la medida decayó el pasado mes de marzo al encontrarse con los votos en contra del Partido Popular, Vox y ERC, quienes consideraron oportuno tumbar la iniciativa en sede parlamentaria.

Pese a este revés, Pere Navarro ha adelantado con evidente satisfacción que "la semana que viene, en principio, va a volver a ser admitido a trámite en el Congreso el tema de la tolerancia cero con el alcohol en la conducción". De esta forma, el Gobierno retoma una de sus medidas en materia de seguridad vial, obviando el rechazo previo de una parte significativa del hemiciclo.

Para justificar la necesidad de esta reforma, el responsable de Tráfico ha recurrido al respaldo de diversas instituciones nacionales e internacionales. "Todos los expertos lo recomiendan, desde la Organización Mundial de la Salud a la Comisión Europea, y lo piden la Federación Española de Municipios y Provincias, ayuntamientos como Madrid y Barcelona y el conjunto de la sociedad civil", ha enfatizado durante su discurso.

Apelando directamente a la responsabilidad de los legisladores, Navarro ha manifestado que no alcanza a ver ninguna razón para que la iniciativa no salga adelante en esta ocasión. "Me preocupa que primen los intereses particulares, partidistas o sectoriales sobre el público general, que es el que debe predominar en las políticas públicas", ha advertido ante los presentes.

Finalmente, el director general ha aprovechado el altavoz público para pedir a los medios de comunicación y a todas las entidades del sector "apoyo, ayuda, complicidad e implicación para que esto salga". Según Navarro, la aprobación de la medida es un paso fundamental, ya que "si sacamos adelante la tolerancia cero del alcohol en la conducción, cerramos el círculo y nos situamos como unos referentes europeos", ha concluido.