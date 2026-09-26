Estas son las nuevas normas de tráfico que entran en vigor el 1 de octubre: patinetes, motos y peatones

El próximo 1 de octubre entrará en vigor la mayor parte de la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada mediante el Real Decreto 518/2026. La modificación introduce nuevas obligaciones para los usuarios de la vía y presta especial atención a peatones, ciclistas, motoristas y conductores de vehículos de movilidad personal (VMP).

Una de las novedades que afectará a los patinetes eléctricos será la fijación de una edad mínima de 15 años para conducir un VMP. Los menores que no hayan cumplido esa edad no podrán ponerse al frente de estos vehículos.

También será obligatorio utilizar casco de protección en los VMP. Además, quienes circulen con ellos entre el ocaso y la salida del sol o cuando las condiciones meteorológicas reduzcan considerablemente la visibilidad tendrán que utilizar al menos un elemento luminoso o reflectante visible a una distancia mínima de 150 metros.

La DGT ha señalado que estas medidas buscan reforzar la protección de quienes utilizan estos vehículos. En 2025 fallecieron 21 personas en accidentes relacionados con patinetes, según los datos citados por el director general de Tráfico, Pere Navarro.

Más protección para los ciclistas

La reforma también modifica algunas de las reglas que afectan a las bicicletas. Entre ellas se encuentra la regulación de los adelantamientos.

Los vehículos a motor deberán mantener una separación mínima de 1,5 metros al adelantar a un ciclista. Además, cuando el adelantamiento se produzca en una vía interurbana, los coches y motocicletas tendrán que reducir su velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite máximo permitido en esa vía. El nuevo reglamento incorpora asimismo cambios en la circulación urbana de las bicicletas y establece un marco específico para las normas aplicables en las ciudades.

Los conductores y pasajeros de motocicletas, ciclomotores y otros vehículos incluidos en la nueva regulación tendrán que utilizar calzado cerrado en todo tipo de vías. Por tanto, las chanclas no cumplirán con esta exigencia.

También se establece la obligación de utilizar guantes de protección en las vías interurbanas. Sin embargo, la aplicación de las especificaciones técnicas definitivas de estos guantes quedará pendiente de la orden ministerial correspondiente. Hasta entonces se utilizarán guantes con las mismas características que los empleados actualmente.

En el caso de las motocicletas, además, se permitirá circular por el arcén derecho cuando exista congestión, siempre que el tramo esté señalizado y sin superar los 30 kilómetros por hora.

La exigencia de que los cascos de protección de motocicletas y ciclomotores estén homologados, y no simplemente certificados, contará con un periodo transitorio de un año. Esta medida comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2027.

El cinturón

Otra de las modificaciones que entrará en vigor el 1 de octubre afecta al cinturón de seguridad. Se eliminan las excepciones que permitían no utilizarlo en determinados casos a taxistas y profesores de autoescuela.

Pere Navarro ha defendido la desaparición de estas excepciones durante la presentación de la reforma. "Difícilmente consolidaremos que los usuarios, los pasajeros usen el cinturón de seguridad si el conductor no lo lleva. Punto", ha afirmado.

En el caso de los profesores de autoescuela, el director de la DGT ha defendido que deben dar ejemplo a los alumnos y ha resumido el criterio utilizado por Tráfico de esta manera: "las exenciones hacen perder credibilidad a la norma".

Cambios en los semáforos

La reforma introduce también una modificación en los semáforos de los pasos de peatones. Como norma general, no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para los vehículos con la luz verde para los peatones.

La norma contempla excepciones cuando el Ayuntamiento correspondiente pueda justificarlas mediante un informe que acredite la necesidad de mantener esa configuración.

La DGT ha destacado esta modificación dentro de las nuevas medidas destinadas a proteger a los peatones, especialmente en las zonas urbanas. El nuevo Reglamento General de Circulación incorpora por primera vez un título específico dedicado a las normas de circulación en las ciudades.

Qué ocurrirá cuando haya nieve

El nuevo reglamento establece además nuevas reglas para situaciones en las que la circulación se vea dificultada por la nieve.

En esos casos estará prohibido adelantar y los vehículos deberán circular por el carril de la derecha, dejando libre el izquierdo para facilitar el paso de vehículos de emergencia y quitanieves. La medida pretende evitar que los vehículos bloqueen los carriles necesarios para los servicios que intervienen durante los episodios de nevadas.

También se regula la creación de un carril de emergencia en determinadas situaciones de congestión. Cuando los vehículos queden detenidos o circulen a paso de peatón, deberán colocarse de manera que quede un espacio central libre para permitir el paso de los vehículos de policía y de otros servicios de emergencia.

No todas las novedades de la reforma comenzarán a aplicarse el próximo miércoles. El alumbrado obligatorio de los VMP y la exigencia de que los cascos de protección de los usuarios de motocicletas estén homologados cuentan con un periodo transitorio y no serán obligatorios hasta el 1 de octubre de 2027.

La reforma, aprobada mediante el Real Decreto 518/2026, fue publicada en el BOE el pasado 26 de junio y establece como fecha general de entrada en vigor el 1 de octubre de 2026.