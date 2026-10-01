Las nuevas normas de la DGT ya están en vigor: qué deben hacer ahora conductores y ciclistas

La reforma del Reglamento General de Circulación entra en vigor este jueves 1 de octubre con nuevas obligaciones para los usuarios de vehículos de movilidad personal, ciclistas y motociclistas, además de cambios en las normas sobre adelantamientos, cinturones de seguridad y circulación en determinadas vías. Entre las principales novedades figuran el casco obligatorio para los usuarios de patinetes eléctricos, la edad mínima de 15 años para conducirlos y una mayor protección para los ciclistas.

Los vehículos de movilidad personal, entre ellos los patinetes eléctricos, deberán circular con casco de protección. Sus conductores también tendrán que utilizar un elemento reflectante durante la noche o cuando existan condiciones de visibilidad reducida. Para quienes utilicen estos vehículos durante su actividad profesional, el elemento reflectante será obligatorio en todo momento.

El incumplimiento de estas dos obligaciones constituye una infracción grave sancionada con 200 euros.

La reforma establece además en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal. También contempla su circulación fuera de las ciudades por vías segregadas del tráfico motorizado, como las vías ciclistas o los carriles bici.

El alumbrado de los VMP deberá permanecer encendido. No obstante, la entrada en vigor de este último requisito se producirá el 1 de octubre de 2027.

Más exigencias al adelantar a ciclistas

La nueva regulación modifica también las condiciones para adelantar a bicicletas. El conductor deberá reducir su velocidad respecto al límite existente en la vía en al menos 20 kilómetros por hora.

Cuando la calzada tenga más de un carril por sentido, será necesario cambiar completamente de carril para realizar el adelantamiento. La norma sustituye así la posibilidad de limitarse a mantener una separación lateral de 1,5 metros en este tipo de vías.

En las vías urbanas, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril. Los conductores de vehículos a motor deberán mantener una separación mínima de cinco metros con respecto a los ciclistas que circulen delante en el mismo carril.

También se eliminan determinadas exenciones al uso del casco en vías interurbanas. Los ciclistas que desarrollen una actividad profesional deberán llevar casco y utilizar siempre un chaleco reflectante. Ambas obligaciones tienen la consideración de infracción grave, con una sanción de 200 euros.

Cambios para motos y cinturones

Los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores deberán utilizar guantes de protección en vías interurbanas y llevar calzado cerrado en todo tipo de vías. Cada incumplimiento está considerado infracción grave y puede conllevar una multa de 200 euros.

La obligación sobre los guantes quedará pendiente de la entrada en vigor de la orden ministerial que establezca sus especificaciones técnicas. Hasta entonces se utilizarán guantes de protección de las mismas características que los empleados actualmente.

Los cascos de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar homologados. Esta obligación comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2027. Los repartidores que trabajen en motocicleta deberán llevar además chaleco reflectante durante toda su actividad.

La reforma elimina las exenciones del cinturón de seguridad que afectaban a taxistas, conductores de vehículos de distribución de mercancías y vehículos de enseñanza de conducción. Se mantiene una excepción para determinados pasajeros de ambulancias asistenciales cuando ocupen el habitáculo destinado al paciente durante un servicio de urgencia.

Novedades en carretera y circulación urbana

Los vehículos que adelanten a otros inmovilizados por accidente, avería, auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico deberán dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir su velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite de la vía.

Los peatones que circulen de noche o con escasa visibilidad por vías interurbanas deberán utilizar un elemento reflectante. Además, cuando la nieve dificulte la circulación en autopistas y autovías, estará prohibido adelantar y los vehículos deberán utilizar el carril derecho, dejando libre el izquierdo para los servicios de emergencia y las máquinas quitanieves.

En caso de retención, los vehículos que circulen a paso de peatón o se detengan deberán situarse de forma que quede un espacio central libre para la circulación de la Policía y otros servicios de emergencia.

La reforma incorpora asimismo una definición de 'usuario vulnerable de la vía', regula los caminos escolares seguros y establece nuevas condiciones para el estacionamiento de autocaravanas. En los pasos de peatones con semáforo de las vías urbanas, como norma general, no podrán coincidir la luz ámbar intermitente para vehículos y la luz verde para peatones.