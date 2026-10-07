La DGT lamenta el adelanto electoral

El director de Tráfico, Pere Navarro, ha lamentado que el adelanto electoral impida aprobar la proposición de ley del PSOE para rebajar a más de la mitad la tasa máxima de alcohol al volante (de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2), porque -ha asegurado- "el tema estaba atado".

El pasado 29 de septiembre la mayoría del pleno del Congreso dio luz verde a la tramitación de la iniciativa, la segunda que presentaba el Grupo Socialista después de que en el mes de marzo una iniciativa similar fuera rechazada con los votos en contra de PP, Vox y ERC.

"Nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, que era presentarlo y el tema estaba atado", ha asegurado Navarro durante la presentación de la campaña de Cerveceros de España 'Elegir SIN al volante es la caña', que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El responsable de Tráfico ha achacado el rechazo del Congreso a la primera proposición de ley del Grupo Socialista a que "el interés público, en general, no está de moda", sino que "imperan intereses partidistas o particulares".

Además, también lo atribuye a que los grupos parlamentarios tenían que decidir a la hora de votar entre su apoyo "al lobby del alcohol" o a las víctimas de tráfico.

"Es una decisión ética y moral y que cada uno asuma su responsabilidad", ha señalado Pere Navarro, quien ha insistido en que "el trabajo está hecho y es una cuestión solo de tiempo que al final podamos verlo aprobado".

Navarro ha recordado que las actuales tasas de alcohol al volante si fijaron en 1998, con lo que pronto se cumplirán 30 años, y también ha rememorado que en 2007 se estableció por primera vez como delito en el Código Penal la conducción con una tasa de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

Durante el acto, el presidente de Cerveceros de España, Jacobo Olalla, ha presentado los datos de un estudio realizado mediante entrevistas 'online' a 2.000 personas que revela que el 47,3 % de los consumidores de cerveza SIN asegura que la toma siempre que tiene que conducir.

En su nueva edición, la campaña de concienciación quiere poner el foco en salir y disfrutar de los planes sin renunciar a una elección responsable cuando toca conducir.