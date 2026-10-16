¿Puedo aparcar dos vehículos en una plaza de garaje? La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara

Aparcar dos coches en una misma plaza de garaje es una situación que puede generar dudas y conflictos en las comunidades de vecinos. Aunque muchos propietarios aprovechan el espacio disponible para estacionar más de un vehículo, hay una serie de condiciones que deben cumplir para evitar problemas con el resto de los residentes.

Para entenderlo mejor, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), no establece una prohibición general de aparcar dos vehículos en una misma plaza. Sin embargo, esto no significa que cualquier propietario pueda hacerlo sin restricciones. La clave está en respetar los límites del espacio privado, no ocupar las zonas comunes y no perjudicar el uso de las plazas colindantes.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal

El artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge las obligaciones de los propietarios respecto a las instalaciones generales y los elementos comunes del edificio. Entre otras cuestiones, establece el deber de utilizarlos adecuadamente, evitar daños y mantener las instalaciones privativas en condiciones que no perjudiquen a la comunidad ni a los demás propietarios.

Aplicado a los garajes comunitarios, esto significa que el propietario puede aprovechar el espacio de su plaza para estacionar más de un vehículo siempre que respete las normas aplicables. Por ejemplo, podría aparcar un coche y una moto, o dos vehículos si las dimensiones lo permiten, sin que ninguno sobresalga de las líneas que delimitan el estacionamiento.

No obstante, también es importante consultar los estatutos de la comunidad de propietarios, ya que pueden establecer limitaciones sobre el uso de las plazas. Por ello, antes de dar por hecho que está permitido, conviene comprobar si existe alguna norma específica que restrinja el número de vehículos.

Qué ocurre si un vehículo invade otra plaza

Los problemas aparecen cuando alguno de los vehículos sobresale de los límites del estacionamiento, aunque solo sean unos centímetros, o dificulta las maniobras de otros conductores. Esta situación puede complicar la entrada y salida de los vehículos, impedir que los vecinos abran las puertas con normalidad o invadir los pasillos de circulación.

En estos casos, el problema no es necesariamente que haya dos vehículos en una plaza, sino que su estacionamiento perjudique a otros propietarios o interfiera en las zonas comunes.

Si un vecino aparca de forma que invade una plaza contigua o dificulta su utilización, lo recomendable es intentar resolver la situación mediante el diálogo. Si el problema persiste, se puede comunicar al presidente de la comunidad o al administrador de fincas para buscar una solución.

También es aconsejable documentar las incidencias cuando se repiten, especialmente si la ocupación impide utilizar una plaza con normalidad. Si no se alcanza un acuerdo, los afectados pueden valorar las vías legales que correspondan en función de las circunstancias.

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal contempla la posibilidad de actuar frente a determinadas actividades prohibidas o perjudiciales para la comunidad. Sin embargo, su aplicación depende de las características del caso y no implica que cualquier estacionamiento incorrecto permita recurrir automáticamente a este procedimiento.

En definitiva, aparcar dos vehículos en una misma plaza de garaje no está prohibido con carácter general, pero hay que comprobar las normas de la comunidad y asegurarse de que ambos caben dentro del espacio delimitado sin obstaculizar el paso ni perjudicar a los demás propietarios.