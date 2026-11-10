Reclamar a la Administración por los daños de un bache: así funciona la responsabilidad patrimonial

Un conductor cuyo coche sufre daños por un bache, una gravilla o un firme deteriorado puede reclamar a la Administración. Lo explicó Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta, en Kilómetro Cero, de esRadio, el 10 de noviembre de 2026, entrevistado por Jaume Segalés y Asier Rivera. La conversación partió de una reclamación de la entidad a la DGT: que muchos incidentes relacionados con problemas de conservación viaria no se incluyan bajo categorías como velocidad inadecuada.

Asier Rivera le preguntó si, a la hora de recurrir una multa, podría tenerse en consideración alegar un defecto de conservación patente en la vía. Javaloyes señaló una posibilidad: "lo que es mucho más eficaz es […] emprender una reclamación de responsabilidad […] patrimonial al Estado".

Un mecanismo al alcance de cualquier conductor

Javaloyes definió la responsabilidad patrimonial como un mecanismo legal abierto a cualquier ciudadano "por el que tú puedes reclamar […] a la administración los daños […] que han sufrido los vehículos o las personas debido a un mal estado del mantenimiento".

Puso como ejemplo el de quien se ha caído en un bache y ha reventado dos ruedas o ha tenido una salida de vía debido a un mal estado o a una gravilla. Según explicó, esta reclamación da más resultado que el recurso contra una sanción: "eso es mucho más eficaz que recurrir una multa, porque eso es de verdad donde lo ponemos delante de un juez que va a obligar a la administración a que, por lo menos, ese punto lo repare". Y añadió una cautela: "Otra cosa es que luego lo haga o no lo haga".

Rivera le preguntó también si se puede reclamar una avería en un vehículo si esa es la causa. El portavoz respondió que sí.

Primero, la Administración; después, un juez

El portavoz de Dvuelta describió el procedimiento en dos fases. En principio, hay que explicar cuáles han sido las circunstancias del siniestro y presentarlo ante la administración correspondiente, "primero a través de un procedimiento administrativo en el que […] nos entendemos directamente con la propia administración y si no, […] a través de un procedimiento contencioso-administrativo donde ya es un juez el que observa […] la denuncia y las alegaciones de la parte denunciada y es quien finalmente decide".

Dvuelta ofrece en su web un modelo de escrito para presentar la reclamación. El portavoz animó a los conductores a usar esta vía: "existe la posibilidad y además […] animo a que se ejerza". A su juicio, solamente la reclamación masiva por parte de los conductores puede hacer que la Administración reaccione.

¿Qué defectos de la vía pueden estar detrás?

Respecto a cuáles son los defectos de conservación que dan más problemas, Javaloyes respondió que no hay datos públicos para saberlo: "Pues no lo sabemos, ojalá ojalá lo supiéramos". Dvuelta pide a la DGT que detalle en cada siniestro "si es un mal estado del firme, si es una línea borrada, si es una señalización incorrecta, deficiente o que se ha deteriorado", si hay un guardarraíl roto o "si es una vía que no drena adecuadamente el agua y se forma un charco que produce aquaplaning".

El portavoz aseguró que esa información existe: "esto la DGT lo sabe, lo sabe porque los equipos de atestados cumplimentan el correspondiente apartado, lo que pasa es que luego la DGT no lo adjunta a sus estadísticas".

Más de 1.000 accidentes con víctimas en 2025

Según los cálculos de Dvuelta a partir de las estadísticas de la DGT, que Rivera resumió en el programa, el mal estado de las carreteras afectó a más de 1.000 accidentes con víctimas, fallecidos y heridos de distinto tipo, registrados en vías interurbanas durante 2025. Suponen aproximadamente el 3% de los siniestros de esta clase. Las cifras no incluyen los accidentes registrados en Cataluña y País Vasco, ya que tienen transferidas las competencias de tráfico.

Javaloyes recordó que su entidad lleva "mucho tiempo detrás de la DGT para que nos informe de cuál es la incidencia del estado de la vía en la siniestralidad" y que considera que la cifra real es mayor. Aun así, subrayó el balance: "estamos hablando de más de 1.000 accidentes en el año 25 y de casi 1.700 víctimas".

El portavoz también comparó lo que aportan los conductores con lo que, según su entidad, falta para mantener las carreteras. Habló de cerca de 40.000 millones de euros que aporta el automóvil frente a los 1.500 millones de euros al año para mantenimiento de las carreteras que, según dijo, no se están invirtiendo.

Por qué las autopistas sin peaje se deterioran antes

Segalés recordó que el Gobierno elimina los peajes de la autopista AP-68 este martes 10 de noviembre y preguntó cuánto tardará en notarse el desgaste. Javaloyes respondió que muy rápido, porque el fin del peaje atrae sobre todo al tráfico pesado, que es el que más rápido deteriora las vías.

Puso como ejemplo la AP-1, donde, según explicó, "en cuanto se quitó el peaje, igual en un año y medio o en dos años ya el deterioro era absolutamente patente", sobre todo en el carril derecho.

Para el portavoz, el problema de fondo viene de lejos y tiene una explicación sencilla: "mantener no da votos". "Tú no puedes inaugurar un mantenimiento de una vía, tú puedes cortar la cinta de inaugurar la autovía y eso muy bien, la foto, la tele, etcétera, pero nadie va a hacerse una foto a mantener, a tapar un bache".

Y calculó el tiempo que haría falta para revertir la situación: "si mañana esto se quisiera empezar a arreglar, tardaríamos, por lo menos, tres o cuatro años en que esto empezase a estar medianamente aceptable".