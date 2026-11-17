Las matrículas de los coches españoles están a punto de alcanzar una nueva combinación de letras, pero el cambio que prepara la Dirección General de Tráfico (DGT) va mucho más allá. El actual formato, implantado en 2001, tiene un número limitado de posibilidades y la Administración ya estudia alternativas para sustituirlo cuando se agoten las series disponibles.

Entre las opciones que se contemplan figuran placas con tecnología integrada, como códigos QR o microchips, aunque todavía no existe una decisión definitiva ni una fecha para su implantación.

De la serie N a las primeras matrículas con P

El sistema actual utiliza cuatro cifras y tres letras, acompañadas de la banda azul europea con la E de España. Desde su puesta en marcha, las combinaciones avanzan conforme se matriculan nuevos vehículos.

A principios de noviembre de 2026, las nuevas placas ya habían alcanzado la combinación NTY. Cuando se agoten las posibilidades de la serie N, llegará el turno de las matrículas que comiencen por P. La primera combinación será PBB, ya que el sistema excluye las vocales para evitar que puedan formarse combinaciones inconvenientes.

Tampoco se utilizan la Ñ y la Q, debido a su posible confusión con otras letras y números. Por tanto, el avance de las series no sigue el alfabeto completo, sino que se limita a las consonantes admitidas por el sistema.

El ritmo al que se suceden las combinaciones depende directamente de las matriculaciones. Cada serie de tres letras suele mantenerse durante unos tres o cuatro meses, aunque ese periodo puede variar en función de las ventas de vehículos nuevos.

Con el volumen de matriculaciones registrado en 2026, la llegada de las primeras placas con P podría producirse antes de agosto de 2027. Si el mercado pierde ritmo, el cambio podría retrasarse hasta finales de noviembre de ese año.

Por qué se plantea cambiar el formato actual

El modelo de cuatro números y tres letras dispone de un número finito de combinaciones. Cuando se implantó, se calculaba que habría capacidad suficiente para varias décadas, pero la evolución del mercado automovilístico ha llevado a revisar esas previsiones.

Las estimaciones sobre el agotamiento definitivo no son idénticas. Los cálculos iniciales situaban el límite en torno a 2055, mientras que otras previsiones amplían el horizonte hasta 2064. En cualquier caso, la DGT trabaja ya con la posibilidad de que sea necesario introducir otro sistema de identificación antes de que se agoten las combinaciones disponibles.

El cambio no es inmediato. Se trata de una planificación a largo plazo, sin una fecha de entrada en vigor ni una normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado. La Administración debe estudiar cómo ampliar la capacidad de matriculación y qué características tendrá el modelo que sustituya al actual.

Códigos QR y microchips en las nuevas matrículas

Entre las alternativas que se están valorando destaca la incorporación de tecnología a las propias placas. Una de las posibilidades es incluir códigos QR o microchips que permitan acceder a información relacionada con el vehículo.

Estos elementos podrían facilitar la consulta de datos como el número de bastidor, la clasificación medioambiental, la vigencia de la ITV o la existencia del seguro obligatorio. De esta forma, los controles podrían realizarse con mayor rapidez y reducir algunas comprobaciones manuales.

Sin embargo, todavía no está definido cómo se incorporaría esta tecnología. Una de las cuestiones pendientes es determinar si los códigos o los chips sustituirían a la matrícula convencional o si convivirían con ella.

La posible reforma afectaría, en principio, a los vehículos que se matriculen una vez entre en vigor el nuevo formato. Las placas ya asignadas conservarían su numeración y su diseño, por lo que los conductores no tendrían que sustituirlas simplemente por la llegada del nuevo modelo.