La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado los códigos de colores y la nomenclatura de los estados de vialidad por nieve, niebla y viento para unificarlos con los utilizados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El objetivo es ofrecer a los conductores un mensaje más claro sobre las condiciones de circulación y las restricciones que pueden encontrarse en carretera.

El cambio se recoge en una nueva instrucción técnica publicada por Tráfico, que establece cuatro niveles de circulación en función de la incidencia de los fenómenos meteorológicos adversos: amarillo, naranja, rojo y negro. Cuando no exista ninguna incidencia, el estado será blanco.

Cuatro colores para identificar el estado de las carreteras

La nueva clasificación busca que los conductores puedan identificar de forma intuitiva el grado de afección de la meteorología sobre la circulación y las limitaciones que pueden aplicarse en cada situación.

El nivel amarillo, denominado 'Afectado', indica que las condiciones meteorológicas empiezan a perjudicar la circulación. En este escenario, Tráfico establece recomendaciones para advertir a los usuarios y facilitar una conducción más segura.

El nivel naranja, 'Dificultado', se activa cuando la meteorología condiciona la circulación y obliga a establecer restricciones y limitaciones para los conductores.

El nivel rojo, 'Adverso', señala que las condiciones meteorológicas afectan de forma más intensa a la vialidad. En este caso, las restricciones serán más estrictas que las previstas en el nivel naranja. Por último, el nivel negro, 'Intransitable', implica el corte total de la vía cuando no puede garantizarse la seguridad de los usuarios.

La clasificación se aplicará a los estados de vialidad provocados por nieve, niebla y viento, con sus correspondientes umbrales de activación. La instrucción también contempla la señalización de estas situaciones, que podrá complementarse con indicaciones puntuales en caso de emergencia.

Los paneles informarán de las restricciones

La DGT advierte que conducir sobre nieve o hielo entraña un alto riesgo por la pérdida de adherencia y la posible formación de placas de hielo por debajo de los 3 °C. Recomienda evitar viajar si es posible y, si hay que hacerlo, extremar la precaución manteniendo la concentración, adaptando la velocidad y ampliando la distancia de seguridad.

En autopistas y autovías, cuando la circulación se vea afectada por alguno de estos fenómenos y existan paneles de mensaje variable, Tráfico los utilizará para informar del nivel de vialidad y de las limitaciones que puedan aplicarse.

La DGT difundirá también las actualizaciones a través de sus canales habituales: los boletines de tráfico en radio y televisión, su página web, la plataforma de información de tráfico, su perfil oficial en X y el teléfono 011. La nueva clasificación pretende facilitar que los conductores conozcan las condiciones de la vía antes de iniciar un desplazamiento y puedan adaptar su circulación a las restricciones vigentes.

Nuevas normas para la campaña de vialidad invernal

Tráfico también ha publicado la instrucción correspondiente a la Campaña de Vialidad Invernal 2026-2027, que coordina la regulación y gestión del tráfico con los organismos de la Administración General del Estado implicados ante fenómenos habituales durante el invierno, especialmente la nieve y el hielo.

Entre las novedades figura la obligación de circular por el carril derecho cuando haya nevadas, dejando libre el izquierdo para facilitar el paso de los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves.

La instrucción incluye asimismo la relación de tramos en los que solo se permite circular con neumáticos de invierno y establece la prohibición de utilizar cadenas cuando la carretera se encuentre en estado de vialidad rojo.

Estas medidas se suman a la nueva señalización y clasificación de las condiciones meteorológicas adversas, con la que Tráfico busca unificar los criterios de información y facilitar la gestión de la circulación durante los episodios de nieve, niebla y viento.